Por: Portal Bogotá

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El jueves 22 de octubre de 2026, regresa la medida de pico y placa en Bogotá, una estrategia utilizada por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) para controlar el flujo vehicular en la ciudad. De acuerdo con la información entregada por la entidad, la restricción aplica para vehículos particulares, taxis y vehículos de servicio especial, en diferentes horarios y condiciones según el tipo de automóvil.

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Para los vehículos particulares, la restricción estará vigente entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. Durante este día, que corresponde a una fecha par en el calendario, solo podrán circular los carros cuyas placas terminan en 6, 7, 8, 9 y 0. Esto quiere decir que los automotores con otro número en la última posición de la placa deberán permanecer en casa durante el horario definido.

En el caso de los vehículos de transporte especial, conocidos también como 'placa blanca', el horario de la restricción es de 5:30 a. m. a 9:00 p. m., desde el lunes hasta el sábado. Para el jueves 22 de octubre de 2026, podrán transitar libres los vehículos cuyas placas finalizan en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0, según lo establece la Secretaría Distrital de Movilidad.

La medida también abarca a los taxis en Bogotá. Para ellos, la franja horaria de pico y placa va de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. Para este jueves específico, tendrán vía libre los taxis cuyas placas terminan en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Los ciudadanos que busquen alternativas para continuar circulando sin estar sujetos a la restricción tienen la opción de acceder al Pico y Placa Solidario, una modalidad que permite el uso del vehículo mediante un pago. Según la SDM, el trámite solo se realiza en la plataforma oficial de la entidad, la cual es www.movilidadbogota.gov.co, y la única modalidad de pago autorizada es el botón de PSE, lo que ayuda a prevenir fraudes por páginas web falsas.

Para quienes quieren estar exentos, resulta indispensable el registro en la página oficial y el seguimiento de los lineamientos allí establecidos. Todo lo anterior, según datos publicados por la SDM.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el horario del pico y placa en Bogotá para el jueves 22 de octubre de 2026?

Para ese día, la Secretaría Distrital de Movilidad establece que la restricción para vehículos particulares será de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. Para taxis y vehículos de transporte especial la medida inicia a las 5:30 a. m. y también se extiende hasta las 9:00 p. m.

¿Cómo funciona el Pico y Placa Solidario en Bogotá?

El Pico y Placa Solidario permite a los propietarios de vehículos circular en la ciudad sin la restricción del pico y placa, siempre y cuando realicen un pago oficial a través de la plataforma de la Secretaría Distrital de Movilidad. El trámite solo debe hacerse mediante la página www.movilidadbogota.gov.co y el pago se efectúa exclusivamente por el botón de PSE para evitar fraudes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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