Por: El Espectador

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Las personas mayores de 50 años en Bogotá tienen una nueva oportunidad de formación gratuita para actualizarse en habilidades digitales, inglés y competencias relacionadas con la inteligencia artificial. La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico anunció la apertura de 500 cupos, destinados especialmente a este grupo de edad, que podrán inscribirse hasta el 30 de octubre de 2026, según información oficial divulgada en la convocatoria.

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Esta oferta académica se enmarca dentro de la estrategia Talento+50, una iniciativa que integra tres programas diseñados con el fin de cerrar las brechas digitales y potenciar la empleabilidad de las personas mayores. Talento+50 reúne los programas Experta +50, Experta Tech y YES Bogotá. De acuerdo con la Secretaría, estos acompañamientos formativos tratan temas de alfabetización digital, finanzas, transformación digital, servicios en la nube, inteligencia artificial e inglés, adaptados a las necesidades actuales del mercado laboral.

La ruta Experta +50 está orientada a quienes buscan fortalecer conocimientos prácticos y se desarrolla en conjunto con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Universidad del Rosario. Incluye cursos de economía circular, alfabetización digital y finanzas, centrados en preparación para el mundo del trabajo. Por su parte, Experta Tech entrega formación en habilidades tecnológicas relevantes con apoyo de reconocidas empresas del sector como IBM, Oracle, Amazon Web Services y la Universidad Distrital. Los cursos ofertados giran en torno a diseño de soluciones empresariales en la nube, bases de datos en la nube, procesos CX de Oracle Fusion Cloud e inteligencia artificial aplicada.

Finalmente, YES Bogotá facilita el aprendizaje gratuito de inglés de la mano del SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), priorizando la capacitación laboral en los niveles básicos A1 y A2. Esta ruta está dirigida a residentes de Bogotá, poniendo el foco en las personas mayores de 50 años que buscan adquirir una segunda lengua y fortalecer su perfil profesional.

El proceso de inscripción se realiza únicamente a través del portal oficial de formación de la Secretaría de Desarrollo Económico. Como requisitos, se solicita contar con documento de identidad y correo electrónico activo. Una vez registrados, los aspirantes recibirán instrucciones posteriores por correo y WhatsApp. La comunicación oficial aclara que los detalles sobre duración, horarios y modalidad se notificarán directamente a los inscritos.

Según el diagnóstico de Talento+50 citado por la Secretaría, Bogotá tiene actualmente 2,33 millones de habitantes mayores de 50 años. Este grupo enfrenta tasas de ocupación del 49,6 % y una informalidad cercana al 48 %. Si bien es el segmento que más aplica a vacantes gestionadas por la Agencia de Empleo Distrital, también es el que menos logra acceder a una contratación formal, obstaculizado por barreras como los sesgos por edad, la brecha digital y costos asociados a la contratación de personas mayores.

Es importante precisar, según información oficial, que la participación en estos cursos no implica una vinculación laboral ni garantiza ofertas de empleo, sino que responde a la necesidad de complementar la experiencia de los participantes con habilidades demandadas en la actualidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos y el proceso para inscribirse a los cursos gratuitos para mayores de 50 en Bogotá?

Para participar en la convocatoria, se debe ingresar al portal oficial de formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, seleccionar el programa de interés y completar el formulario antes del 30 de octubre de 2026. Es necesario contar con documento de identidad y correo electrónico, mientras que la información adicional sobre duración, horarios y modalidad se enviará después de la inscripción.

¿Qué tipo de formación reciben los mayores de 50 años en los programas Experta +50, Experta Tech y YES Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, los participantes pueden fortalecer conocimientos prácticos para el trabajo, habilidades tecnológicas y formación en inglés. Los programas cubren alfabetización digital, economía circular, servicios en la nube, inteligencia artificial, entre otros temas, de manera articulada con universidades y empresas reconocidas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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