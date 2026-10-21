Por: Portal Bogotá

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El Teatro El Ensueño, uno de los escenarios culturales más emblemáticos de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, se prepara para recibir una experiencia artística única: el Festival de Música y Danza Árabe Alqántara 2026 en su versión filarmónica. De acuerdo con información publicada en el portal oficial de la ciudad de Bogotá, este espectáculo se llevará a cabo el sábado 24 de octubre de 2026, a las 7:00 p. m., y el acceso será con boletería.

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La propuesta escénico-musical destacará por reunir en tarima la riqueza de la música árabe tradicional, la fuerza de una orquesta filarmónica y la expresividad de la danza oriental. Serán catorce piezas, que incluyen repertorio clásico, obras originales y arreglos orquestales especialmente creados para la ocasión. Más de cuarenta y cinco músicos participarán en el montaje, sumando el talento de la reconocida agrupación bogotana Alqántara Latina, la Orquesta Filarmónica Bacatá y ocho colectivos de danza árabe, lo que garantiza un despliegue artístico de gran nivel, de acuerdo con lo anunciado en el mismo portal institucional.

La puesta en escena va más allá de la música: integra intervenciones coreográficas cuidadosamente sincronizadas, recursos visuales llamativos y una breve línea narrativa que conecta las diferentes piezas para brindar sentido y continuidad al espectáculo. Según Bogotá.gov.co, este festival representa una oportunidad para explorar la fusión entre distintas disciplinas artísticas bajo una mirada orquestal y contemporánea.

Alqántara Latina, agrupación anfitriona del encuentro, tiene una trayectoria sólida en el estudio, interpretación y difusión de la música árabe en Bogotá desde el año 2014. A través de conciertos, festivales y propuestas escénicas, han explorado la integración entre música, danza y formatos sinfónicos. Entre sus experiencias recientes destacan el Festival de Música y Danza Árabe Batwanes Beek (2024), su participación con la Orquesta Sinfónica de Bolívar en el Festival de las Artes Unibac (2023) y el proyecto Maqam Filarmónico junto a la Orquesta Filarmónica Bacatá (2025). Además de presentaciones, han desarrollado procesos de investigación, formación, arreglos y adaptaciones orquestales para enriquecer el repertorio árabe en Colombia.

La invitación es para mayores de 14 años, con cita el 24 de octubre en la transversal 70 D No. 60 - 90 sur, en la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá. La información ha sido confirmada a partir de las fuentes oficiales de Bogotá.gov.co.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Festival de Música y Danza Árabe Alqántara 2026 versión filarmónica?

El Festival de Música y Danza Árabe Alqántara 2026 versión filarmónica es un espectáculo escénico-musical que combina música árabe tradicional, actuación de una orquesta filarmónica y presentaciones de danza oriental, incluyendo catorce piezas interpretadas por más de 45 músicos y varias agrupaciones de danza, según Bogotá.gov.co.

¿Dónde y cuándo es el Festival de Música Árabe Alqántara en Bogotá?

El festival se realizará el sábado 24 de octubre de 2026, a las 7:00 p. m., en el Teatro El Ensueño, localizado en la transversal 70 D No. 60 - 90 sur, en la localidad de Ciudad Bolívar, de acuerdo con la información oficial proporcionada por Bogotá.gov.co.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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