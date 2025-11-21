En la noche del 20 de noviembre se llevó a cabo la elección y coronación de Miss Universo 2025, donde la mexicana Fátima Bosch fue elegida como soberana de la belleza; sin embargo, el veredicto fue polémico desde antes de que se diera.

La ceremonia quedó marcada por una serie de polémicas que estallaron justo antes de la final. Dos miembros del jurado, Omar Harfouch y Claude Makélélé, renunciaron públicamente alegando falta de transparencia y posibles irregularidades en la elección de las finalistas, según informó El Financiero.

A esto se le suma una grabación que circula en redes sociales donde se observa a personas molestas a las afueras del recinto donde se llevó a cabo el certamen.

El creador de contenido Daniel Montañez, quien se especializa en este tipo de eventos, aseguró que “la gente salió triste, molesta y decepcionada”, a la vez que mostraba el video en el que se escuchan abucheos y gritos de inconformismo.

¿Quiénes fueron los jurados que renunciaron luego de acusaciones de fraude?

Harfouch, pianista y compositor franco-libanés, fue el primero en dar un paso al costado. A través de Instagram afirmó estar “confundido y preocupado” por el proceso de votación y aseguró que un jurado improvisado, sin participación de los ocho jueces oficiales, habría seleccionado a las 30 finalistas.

Horas después, Makélélé también renunció. Aunque no detalló sus razones, la sincronía entre ambas salidas reforzó las sospechas sobre irregularidades internas. Incluso se habló de una posible tercera renuncia: la de la princesa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, presidenta del comité de selección, aunque esto no ha sido confirmado.

A estas tensiones se sumó otro episodio que desató críticas: el director de la franquicia de Miss Universo en Tailandia insultó públicamente a Fátima Bosch, representante de México. El hecho terminó de empañar la semana previa al evento, desplazando del foco las presentaciones de las candidatas.

