El certamen de Miss Universo 2025 promete ser uno de los más emocionantes y competitivos de la historia. Con una nueva edición marcada por la participación de 120 candidatas de todo el mundo, esta 74.ª edición se llevará a cabo en Tailandia, un país que siempre ha sido un escenario vibrante para este prestigioso evento.

Las representantes de cada nación no solo lucharán por el título de “la mujer más hermosa del mundo”, sino que también se destacarán por su inteligencia, empatía y compromiso social, elementos esenciales para ser una embajadora global.

El certamen, se celebra este 20 de noviembre el cual ha captado la atención de millones de personas alrededor del mundo.

Quiénes son las 30 semifinalistas de Miss Universo 2025

Miss India. Miss Guadalupe. Miss China. Miss Tailandia. Miss República Dominicana. Miss Brasil. Miss Ruanda. Miss Costa de Marfil. Miss Colombia, Vanessa Pulgarín. Miss Paises Bajos. Miss Cuba. Miss Bangladesh. Miss Japón. Miss Puerto Rico. Miss USA. Miss México. Miss Filipinas. Miss Zimbabwe. Miss Costa Rica. Miss Malta. Miss Chile. Miss Canadá. Miss Universe Latina. Miss Croacia. Miss Venezuela. Miss Guatemala. Miss Palestina. Miss Nicaragua. Miss Francia. Miss Paraguay.

La competencia se ha intensificado en las últimas semanas, con pronósticos que colocan a diversas candidatas como favoritas. Además de las tradicionales pruebas de traje de baño, traje de gala y entrevista final, este año el evento se destaca por su enfoque en el empoderamiento femenino y la solidaridad.

Conozca las 30 semifinalistas del certamen

Miss India- Manika Vishwakarma

Miss Guadalupe: Ophély Mézino

Miss China- Zhao Na

Miss Tailandia -Praveenar Singh

