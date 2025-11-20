En la antesala de la final del certamen Miss Universo 2025, cinco de los analistas más influyentes en el mundo de los concursos de belleza han publicado sus predicciones finales, conocidas como Hot Picks.

(Vea también: “Tengo inseguridades”: el sincero mensaje de Vanessa Pulgarín previo a Miss Universo 2025)

Estos análisis, elaborados por expertos que siguen el certamen año tras año, marcan tendencias dentro de la comunidad global del pageantry y suelen anticipar cuáles candidatas llegan con mayor impulso para alzarse con la corona. Aunque no se trata de resultados oficiales, estos rankings tienen un gran peso en la opinión pública y a menudo reflejan el clima de la competencia.

Uno de los nombres que ha destacado en estos análisis es Miss Ecuador. La candidata ecuatoriana ha logrado consolidarse entre los Top Picks de varios portales de referencia. También está Tailandoa, Chile, México, Costa de Marfil y Puerto Rico.

El primer análisis proviene de Mister of Misses, hecho por Leosvel Valdés Martínez, quien tiene más de 40 mil seguidores. En su predicción, Ecuador ocupa el puesto 5. Para Valdés Martínez, las máximas aspirantes al título serían Tailandia, Chile, Costa de Marfil y Guadalupe.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leosvel Valdes Martinez (@misterofmisses)

Otro de los portales con gran influencia es Missosology, que cuenta con más de 80 mil seguidores y es seguido por la actual Miss Universo. Las principales favoritas de este análisis son Tailandia, Colombia y México.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Missosology (@missosology_org)

En el análisis de Sash Factor International, que tiene más de 239 mil seguidores, posiciona a Costa de Marfil, Tailandia, Filipinas, Venezuela y Puerto Rico. como las favoritas. De 6 lugar está Colombia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sash Factor (@sashfactor.international)



Por su parte, Real Pageanthology, con más de medio millón de seguidores, reveló las máximas favoritas de este análisis, las cuales son: Costa de Marfil, Tailandia, Puerto Rico, Filipinas y México, y aunque no la sitúan en los primeros lugares, la presencia de Mejía en el Top 15 sigue siendo destacable.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pageanthology (@real_pageanthology)

Finalmente, Global Beauties, con más de 56 mil seguidores, también incluye a Ecuador dentro de los semifinalistas, ubicando a Nadia en el puesto 10. Este portal resalta especialmente el rendimiento de Mejía en traje típico, la pasarela y su discurso, destacándola como una de las competidoras más completas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Global Beauties (@globalbeautiesgrandslam)

Al comparar los análisis, se observa un patrón claro: Tailandia y Costa de Marfil lideran todos los pronósticos, con Puerto Rico, Filipinas, Venezuela, Guadalupe, México y Chile consolidándose como nombres fuertes para avanzar hacia los últimos cortes.

La final de Miss Universo 2025 se celebrará este jueves 20 de noviembre, a las 8:00 p. m. desde el Impact Challenger Hall en Tailandia. La gala incluirá las pruebas clave: apertura, Top 30, traje de baño, gala, pregunta final y, finalmente, el anuncio de la nueva reina.

Todo parece indicar que la competencia será reñida, con varias candidatas luchando por alzarse con el título de la mujer más bella del universo.

