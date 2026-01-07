La muerte de un creador de contenido digital durante una transmisión privada ha causado conmoción en España y encendió nuevamente las alertas sobre los riesgos de los desafíos virales financiados por donaciones en plataformas digitales. La víctima fue identificada como Sergio Jiménez Ramos, de 37 años, conocido en redes sociales bajo los seudónimos de ‘Sancho’ o ‘Sssanchopanza’.

El fallecimiento ocurrió en Vilanova i la Geltrú, en Cataluña, durante una videollamada de acceso restringido dirigida únicamente a donantes. En este tipo de transmisiones, los participantes proponían retos cada vez más extremos a cambio de aportes económicos, un formato que el creador ya había promocionado previamente en sus redes sociales.

El propio ‘streamer’ invitaba a este tipo de encuentros privados con mensajes como: “Meet sin final, solo personas que quieran estar conmigo de verdad”, ofreciendo el acceso por un valor aproximado de cinco euros.

De acuerdo con información publicada por El Periódico de Catalunya, Jiménez Ramos se encontraba llevando a cabo un reto que implicaba el consumo continuo de sustancias y whisky.

Tras lo ocurrido, los Mossos d’Esquadra confirmaron la apertura de una investigación para establecer con precisión las circunstancias del deceso y determinar posibles responsabilidades.

Según El País, el crecimiento de Jiménez Ramos en el ecosistema digital estuvo ligado a su cercanía con el ‘influencer’ Simón Pérez, quien popularizó un sistema de transmisiones en el que los espectadores financiaban desafíos virales de alto riesgo mediante donaciones en tiempo real.

Este modelo, de acuerdo con el mismo medio, fomentaba conductas extremas, entre ellas el consumo excesivo de sustancias, con el objetivo de atraer más aportes económicos y mantener la atención de la audiencia.

Luego de conocerse la muerte, Simón Pérez difundió un video en el que aseguró que Jiménez Ramos habría ingerido cerca de seis gramos de cocaína en un lapso de tres horas. En su testimonio, afirmó que intentó advertirle sobre el riesgo de una sobredosis. “Me podía haber pasado a mí, le ha pasado a él”, expresó.

Días más tarde, TikTok cerró la cuenta de Pérez, mientras las autoridades comenzaron a analizar audios de la transmisión privada en los que algunos espectadores habrían incentivado el consumo durante los últimos momentos del creador de contenido.

Los peritos forenses ya practicaron la autopsia correspondiente, y se espera que en los próximos días se confirme de manera oficial la causa clínica de la muerte. Entretanto, el caso ha reabierto el debate en España sobre los límites éticos, legales y de seguridad en la creación de contenidos extremos impulsados por donaciones en plataformas digitales.

