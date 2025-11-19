Para los amantes de la música popular, el joropo, pero sobre todo el alto nivel y una atmósfera festiva pensada para todos los públicos. Este 22 de noviembre, el reconocido Rancho MX se transformará en el escenario de un evento sin precedentes para darle paso al MX Fest.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Festival Centro 2026: Bogotá vibra con música, homenaje a Nicoyembe y nuevas generaciones artísticas)

Habrá tres escenarios integrados en un concepto de montaje 360°, concebido para que el público pueda conectarse con la música desde todos los ángulos, disfrutando tanto del ambiente familiar del día como de la energía explosiva que traerá la noche.

La jornada inicia desde las 11:00 a. m., momento en el que se activarán dos tarimas en paralelo. Por un lado, el Stage Monterrey reunirá a figuras destacadas del género, entre ellos Walter Silva, Fondo Blanco, Pablo Ocampo, Jorge Vélez ‘Panda’, Mariachi Evolución, además de un homenaje especial a Vicente Fernández, y las presentaciones de Oriana Zaa, Sneyder Nova y Paola Orduz. Esta tarima busca capturar la esencia del folclor y la música popular desde una perspectiva auténtica y poderosa.

Lee También

Simultáneamente, el Stage Palenque abrirá sus puertas con una alineación igualmente sólida. Allí se presentarán Andrés Franco, el maestro del joropo El Cholo Valderrama, el talento de Los Carlos Julios, y artistas emblemáticos como Antonio Aguilar y José Alfredo Jiménez, quienes aportarán un componente profundamente arraigado en las raíces tradicionales. La combinación entre ambos escenarios promete un viaje sonoro que abarca desde lo clásico hasta lo contemporáneo, con el propósito de conquistar a públicos de distintas generaciones y gustos.

A medida que avanza el día, el festival se prepara para un cambio de ambiente significativo. A las 7:00 p. m. comienza la transición del formato familiar hacia una noche reservada exclusivamente para mayores de edad, elevando la fiesta a un nivel mucho más intenso. El gran concierto de cierre está programado para iniciar a las 8:00 p. m. y se extenderá hasta las 3:00 a. m., dando vida a una maratón musical con artistas de alto impacto en la escena actual: Pipe Bueno, Marbelle, Nico Hernández, Pasabordo, Banda La MB, Sebastián Hoyos y Dareska.

(Vea también: Rock solidario en Bogotá: Únete a ‘Sembrando Sonrisas Rock’ y regala felicidad a la infancia vulnerable)

El MX Fest 2025 no solo apuesta por la música, sino por la creación de un entorno integral donde el público pueda explorar zonas de experiencia innovadoras, disfrutar de gastronomía premium y vivir un festival memorable tanto por su propuesta estética como por su programación artística. Se trata de una invitación a ser parte de un evento que marca un antes y un después en los formatos festivos del país.

Las entradas ya están disponibles, con disponibilidad limitada, a través de www.ranchomx.shop.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.