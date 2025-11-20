Vanessa Pulgarín sorprendió a sus seguidores al compartir un video en su cuenta de Instagram que rápidamente se llenó de elogios y ‘me gusta’. En el clip, la candidata lucía un elegante vestido fucsia, publicado horas antes de la gala de coronación de Miss Universo 2025.

Con su publicación, la representante colombiana no solo compartió su estilo y presencia, sino también un mensaje profundo sobre su proceso personal y profesional en el certamen, enviando además un emotivo mensaje a los colombianos desde Tailandia.

En su publicación, Vanessa se mostró vulnerable y honesta respecto a las dificultades que ha enfrentado en su preparación para Miss Universo.

“Voy a ser muy sincera: yo también tengo días donde no me entiendo. Hay momentos en los que mi mente se llena de dudas, comparaciones con cosas que ni siquiera sé de dónde salen. Por mucho tiempo pensé que eso era una falla y sentirme así me hacía menos”, escribió la reina de belleza.

Sin embargo, añadió que ha aprendido a replantear su manera de verse a sí misma: “No todo lo que uno piensa es verdad. A veces la mente te habla desde el miedo y no desde la realidad”.

Vanessa reconoció que aún tiene inseguridades y partes de sí misma que está aprendiendo a aceptar. Pero en lugar de pelear contra sus emociones, ha decidido abordarlas de manera diferente: escuchándose, respirando antes de juzgarse y acompañándose cuando se siente vulnerable.

“Y sí, tengo inseguridades. No tengo la versión perfecta de mí, tengo la versión que intenta, que se cae, que se levanta, que a veces se esconde y otras veces brilla sin miedo. Y está bien, porque esa también soy yo”, compartió la candidata.

Además, envió un mensaje de fortaleza y motivación a quienes la siguen, recordando que no es necesario mostrarse fuerte todos los días: “Si estás viendo esto, solo quiero que sepas algo: no tienes que sentirte fuerte todos los días. A veces la fuerza es no rendirte contigo misma y seguir avanzando, incluso cuando tu mente te diga que no puedes. Los amo”, concluyó Vanessa en su publicación.

Con estas palabras, la representante colombiana no solo mostró su lado más humano y cercano, sino que también fortaleció su posición entre las candidatas más prometedoras del concurso. Su sinceridad ha sido valorada por seguidores y expertos en certámenes de belleza, quienes destacan la importancia de mostrar autenticidad en un proceso que suele estar rodeado de presión mediática y expectativas elevadas.

¿Cuándo es el concurso de Miss Universe 2025?

El concurso de Miss Universo 2025 se llevará a cabo este jueves 20 de noviembre, y el evento ha causado gran expectativa en Colombia. La gala se transmitirá directamente desde Tailandia a las 8:00 p. m., hora de Colombia, a través del Canal RCN, y contará con la participación de todas las representantes nacionales e internacionales, incluyendo la destacada participación de Vanessa Pulgarín.

La representante colombiana ha logrado mantener la atención de los colombianos no solo por su preparación física y belleza, sino también por su capacidad de conectar emocionalmente con su público.

