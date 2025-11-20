Tras la emocionante etapa del ‘top’ 5 en el certamen Miss Universo 2025, Colombia quedó fuera de la lista final, luego de haber avanzado previamente al ‘top’ 12.

Aunque Vanessa Pulgarín no logró llegar a las posiciones definitivas para disputar la corona, su participación fue destacada y provocó orgullo entre los seguidores colombianos.

Su elegancia, desempeño en pasarela y carisma le permitieron brillar durante toda la competencia, demostrando que el país presentó a una candidata sólida y preparada. A pesar de no coronarse, el papel de Colombia en esta edición será recordado como positivo y competitivo.

Las 5 finalistas de Miss Universo 2025 son:

Miss Tailandia-Praveenar Singh. Miss Filipinas -Ahtisa Manalo. Miss Venezuela-Stephany Abasali. Miss México-Fátima Bosch. Miss Costa de Marfil-Olivia Yace.

Miss Tailandia-Praveenar Singh.

Miss Filipinas -Ahtisa Manalo

Miss Venezuela-Stephany Abasali

Miss México-Fátima Bosch

Miss Costa de Marfil-Olivia Yace

En la reciente etapa del certamen Miss Universo 2025, la delegación de Colombia vivió momentos de tensión tras la selección del Top 5. Aunque la representante colombiana, Vanessa Pulgarín, había mostrado un desempeño destacado durante las fases previas, finalmente no logró avanzar a la ronda final de preguntas. Su ausencia en esta etapa fue notoria, generando sorpresa y algo de tristeza entre los seguidores colombianos, quienes esperaban verla competir hasta los últimos instantes por la corona.

Sin embargo, el certamen continuó con intensidad, y Venezuela y México lograron avanzar a la siguiente ronda de preguntas, consolidándose como fuertes candidatas para disputar la ansiada corona. Ambas delegaciones demostraron seguridad, carisma y dominio en el escenario, cualidades que fueron valoradas por el jurado y el público presente en el Impact Arena de Tailandia. La energía y preparación de estas concursantes marcaron un contraste con la despedida de Colombia, aunque Vanessa Pulgarín se llevó aplausos por su paso en el certamen y por la manera en que representó al país durante todas las fases previas.

A pesar de no llegar a la etapa final, el desempeño de Colombia fue destacado en redes sociales y medios especializados, reconociendo la elegancia, el profesionalismo y la preparación de Vanessa. La competencia continúa generando expectativas, y la atención ahora se centra en las preguntas finales, donde se definirán los últimos detalles antes de la elección de la Miss Universo 2025. La gala promete momentos de tensión, emociones y, sin duda, un cierre espectacular para esta edición tan competitiva.

