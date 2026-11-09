El actual ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, se refirió en una profunda entrevista a uno de los episodios más difíciles de su vida personal: el fallecimiento de su esposa, Beatriz Hernández, ocurrido en 2023. Tras asumir recientemente las riendas de la cartera ministerial bajo el gobierno de Abelardo De La Espriella, el exprocurador compartió cómo ha afrontado el duelo y desmintió las versiones que circularon sobre un supuesto internamiento en un monasterio en el extranjero.

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Al ser consultado sobre cómo ha transitado este tiempo sin su compañera de vida, el alto funcionario reconoció que el proceso ha sido extremadamente complejo. “Pues muy duro. Ella fue mi sostén en la vida pública, mi fortaleza y mi ejemplo de vida. Desde luego, esos episodios fueron muy duros. Para un cristiano, es un contraste la muerte, el dolor de la partida, pero la certeza del reencuentro”, expresó Ordóñez, destacando que la fe religiosa ha sido el único bálsamo capaz de brindarle fortaleza espiritual frente a la ausencia física de su ser querido.

Frente a los rumores que circularon en el país sobre su presunto retiro en un recinto monástico en Estados Unidos para llevar una vida de aislamiento, el ministro aclaró que su estancia en el exterior obedeció a una decisión familiar. La partida de su esposa coincidió con la obtención de la residencia en ese país por parte de su hija menor y su familia, quienes se instalaron en el estado de Kansas. “Ellos me dijeron: ‘¿Por qué no se va con nosotros?’. Ellos se fueron a vivir a un pequeño pueblo del estado de Kansas, a St. Marys. Ellos lo escogieron por la educación de sus hijos; allá hay una academia católica, educación tradicional y clásica. Y nos fuimos a vivir allá”, relató.

Ordóñez detalló que residía en un espacio contiguo a la vivienda de su familia, combinando la tranquilidad con labores familiares cercanas. En ese pequeño refugio, bautizado afectuosamente por sus hijas como “la ermita”, llevó una rutina de recogimiento y estudio mientras impartía clases a sus nietos. Esta etapa de tres años en el medio oeste estadounidense concluyó antes de su retorno a la primera línea de la política nacional y su asunción como jefe de la cartera política del Ejecutivo.

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