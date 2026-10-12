Por: Caracol TV

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En medio de una polémica reciente, Marco Silva, técnico del Benfica, decidió salir al paso de los cuestionamientos surgidos luego de las declaraciones de Fred, futbolista brasileño, sobre Jhon Durán. Todo comenzó cuando Fred apareció en 'The Charla Podcast'. Allí, al responder sobre el compañero más "loco" que había tenido en un vestuario, contó una anécdota durante su tiempo en el Fenerbahçe de Turquía junto a Durán. Según Fred, el delantero colombiano solía responderle en tono jocoso que ya era "rico" y, por tanto, no necesitaba correr, prefiriendo descansar en el departamento médico antes que ir a entrenar. Estas palabras, presentadas en una atmósfera relajada y de camaradería, fueron tomadas por algunos como una muestra de falta de profesionalismo de Durán, situación que pronto se viralizó y generó críticas al atacante antioqueño.

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No obstante, Marco Silva salió en defensa de su jugador, aclarando que el fragmento de la entrevista fue sacado de contexto. De acuerdo con el entrenador, el ambiente del podcast era evidentemente distendido y no correspondía a una conversación formal sobre el profesionalismo de los futbolistas. Según Silva, es necesario entender el tono con el que Fred contó la historia, remarcando además que “se sacó lo más negativo” de las palabras del brasileño y que también se abordaron otros temas durante la charla. El técnico portugués recalcó que conoce a Fred y sabe cómo suele referirse en ambientes informales, pidiendo no exagerar las conclusiones derivadas de situaciones narradas en un entorno de confianza entre amigos.

En cuanto a su opinión sobre Durán, Silva subrayó que sus valoraciones se basan en la experiencia personal de haber tenido al delantero como rival cuando jugaba para Aston Villa y por su comportamiento actual en el Benfica. El entrenador indicó que, aunque el colombiano vivió dos etapas difíciles en otros clubes, desde su llegada al conjunto portugués ha demostrado la actitud y el compromiso que se esperan de un jugador de su plantilla. Además, resaltó la conducta intachable de Durán desde que se unió a las ‘águilas’ y su disposición dentro del equipo, contradiciendo la idea de que sus palabras reflejaran una falta de ética profesional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dijo exactamente Marco Silva sobre Jhon Durán y el contexto de las declaraciones de Fred?

Marco Silva afirmó que las declaraciones de Fred sobre Jhon Durán fueron sacadas de contexto, dado el ambiente relajado en el que se dieron durante un podcast. El entrenador insistió en que el colombiano ha mostrado un comportamiento ejemplar desde que llegó al Benfica, destacando que las palabras de Fred fueron parte de una charla amistosa y no debían ser interpretadas como una crítica directa al profesionalismo del jugador.

¿Por qué se originó la controversia sobre la actitud de Jhon Durán en el Fenerbahçe?

La controversia surgió a raíz de una entrevista en la que Fred relató, entre bromas, que Jhon Durán aseguraba no necesitar correr porque ya era "rico", lo que algunos interpretaron como una muestra de indisciplina o falta de profesionalismo. Sin embargo, tanto Fred como Marco Silva han señalado que el comentario fue hecho en tono jocoso y no pretendía reflejar la verdadera actitud de Durán dentro del club.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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