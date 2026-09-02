Por: Gol Caracol

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Enzo Fernández no tuvo dudas cuando el Manchester City lo contactó para unirse a sus filas, una decisión que marcó un nuevo récord en el fútbol británico. El jugador argentino de 25 años llegó al City desde el Chelsea en un traspaso de 125 millones de libras, cifra equivalente a 169 millones de dólares, según información citada por el club y detallada en su primera entrevista tras la firma. Este movimiento iguala el registro impuesto por el fichaje del sueco Alexander Isak por parte del Liverpool, en una negociación que también alcanzó los 125 millones de libras el año pasado.

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La llegada de Fernández significa más que una gran inversión para el City; representa la culminación de una costosa ventana de traspasos en la Premier League, pues el club del norte de Inglaterra desembolsó más de 450 millones de libras (607 millones de dólares) en un solo periodo, de acuerdo con lo consignado por los voceros oficiales del equipo. Estos datos posicionan al City como protagonista de una de las mayores renovaciones en Europa.

Enzo Fernández ya estaba acostumbrado a los grandes escenarios. El salto del Benfica al Chelsea en enero de 2023 fue, en su momento, el traspaso más caro en la historia del fútbol británico, con una cifra de 107 millones de libras (144 millones de dólares). Ahora, su nombre vuelve a ser noticia por otra transferencia récord y por su proyección de liderazgo dentro del equipo dirigido por Enzo Maresca, quien asumió el mando tras la salida de Pep Guardiola.

En su declaración para el club, Fernández expresó que la confianza del Manchester City fue clave para su decisión, asegurando que no dudó "ni un segundo" en aceptar el reto de un equipo que, según él, "está haciendo historia en el fútbol". Jugará en el centro del campo junto al inglés Elliot Anderson, quien también llegó al club para esta temporada tras un traspaso de 116 millones de libras desde el Nottingham Forest.

Además, Fernández manifestó entusiasmo por volver a trabajar bajo las órdenes de Maresca, entrenador con el que coincidió en el Chelsea y de quien guarda buena impresión personal y profesional. Finalmente, el campeón mundial de 2022 con Argentina resaltó la ambición colectiva e individual que representa sumarse a un club de la magnitud del Manchester City.

¿Por qué el traspaso de Enzo Fernández al Manchester City iguala el récord británico?

El traspaso de Enzo Fernández al Manchester City llegó a los 125 millones de libras, una cifra que iguala el registro alcanzado previamente por el fichaje de Alexander Isak por parte del Liverpool. Este monto lo posiciona como uno de los movimientos más costosos en la historia del fútbol británico, según datos citados por el propio club, reafirmando la importancia de esta operación en el mercado de fichajes de la Premier League.

¿Cómo ha influido Enzo Maresca en la carrera de Enzo Fernández?

Enzo Maresca ha sido clave en el desarrollo profesional de Enzo Fernández, primero como su entrenador en el Chelsea y ahora en el Manchester City. Fernández señaló que trabajar con Maresca le ha permitido aprender mucho, destacando la pasión del técnico y su influencia en su llegada al club. La relación entre jugador y entrenador ha sido importante en la reconstrucción del nuevo equipo del City tras varias salidas relevantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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