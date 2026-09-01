Un movimiento muy llamativo de última hora se presentó con un jugador de la Selección Colombia, pues Richard Ríos, quien venía jugando con el Benfica, perdió su lugar en la titular e incluso en la suplencia y por eso buscó un destino diferente.

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En principio se habló de que el mediocampista de la Selección Colombia podría llegar al Besiktas de Turquía, pero esa idea al parecer no surgió y por eso su representante le buscó otro destino rápido.

De hecho, en las últimas horas se confirmó que Ríos, quien salió de Palmeiras como uno de los mejores del continente, se irá definitivamente de Europa por esta temporada para jugar en la Liga de Arabia Saudita.

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Dónde jugará Richard Ríos

Tal como informó el periodista Felipe Sierra, el jugador de 26 años alcanzó un acuerdo verbal con el Al Ittihad, anterior equipo de Karim Benzema, para jugar por un año a préstamo sin opción de compra.

De hecho, el periodista aseguró que este equipo asumirá su salario con un aumento considerable y además pagará un cargo de 3 millones de euros como compensación al equipo portugués.

🚨 Richard Ríos (26) llegó a un acuerdo verbal con #AlIttihad para su firma por un año. El equipo árabe lo recibirá a préstamo SIN opción de compra desde #Benfica. Asumirán su salario con un aumento considerable y pagan de cargo 3M€. Aceleran la documentación para anunciarlo. 🇨🇴 pic.twitter.com/DHnkkEcTEz — Pipe Sierra (@PSierraR) September 1, 2026

De esta manera, Ríos saldrá de Europa luego de apenas una temporada en el Benfica, equipo con el que jugó 45 partidos, anotó ocho goles y aportó seis asistencias.

Sin embargo, en el Mundial no tuvo un buen papel porque perdió su puesto con Gustavo Puerta y eso hizo que su mercado se cerrara considerablemente.

(Ver también: Manchester United tiene a Richard Ríos como objetivo y estaría dispuesto a pagar una millonada)

Cómo va Al Ittihad

Por lo pronto, este equipo, que cuenta con figuras como En-Nesyri, Bergwijn, Aouar y Reijnders, entre otros, marcha en la quinta posición de la Liga de Arabia con 8 puntos sumados en cuatro partidos disputados, a cuatro del líder que es el Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

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