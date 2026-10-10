Por: Gol Caracol

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El Sporting de Portugal consiguió una importante victoria por 1-3 frente al Sporting de Braga en el inicio de la octava jornada de la Liga de Portugal, con destacada actuación del uruguayo Rodrigo Zalazar y el colombiano Luis Javier Suárez, según los datos presentados. El partido comenzó desfavorable para el equipo visitante, ya que, bajo la dirección del técnico mallorquín Carlos Vicens, el Sporting de Braga logró adelantarse en el minuto 41. Esta ventaja se dio gracias a un infortunio del exarquero del Betis, Rui Silva, quien terminó marcando un gol en propia puerta.

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El arranque de la segunda mitad evidenció la superioridad del Braga, complicando el panorama para el Sporting. Sin embargo, el técnico decidió acudir a su banquillo e introducir a jugadores que vienen de actividad internacional con sus selecciones: el colombiano Luis Javier Suárez y los uruguayos Maxi Araújo y Rodrigo Zalazar. Esta movida resultó clave, pues el empate no tardó en llegar. Al minuto 66, Luis Javier Suárez, que continúa su racha goleadora, marcó el empate 1-1 de cabeza, alcanzando siete partidos consecutivos anotando con el equipo verdiblanco.

El entusiasmo del Sporting se mantuvo, y al minuto 71 el marcador cambió a 1-2 tras otro gol en propia puerta, esta vez tras una acción de Rodrigo Zalazar. Este último fue abucheado por la afición local, dado su pasado con el Braga, pero su determinación no mermó. Tras recorrer la banda derecha y enviar un pase raso al área, provocó que el arquero Bernardo Fontes anotara el segundo autogol de la noche en favor del Sporting.

Zalazar reafirmó su protagonismo en el 82', cuando desde su propio campo avanzó hasta internarse en el área contraria y sentenciar el triunfo por 1-3. Después del gol, fue sustituido debido a molestias en el muslo, sellando una noche memorable para él y su equipo.

Con este resultado, el Sporting rompe una racha de dos empates, vuelve al triunfo y escala al segundo lugar de la tabla con 18 puntos, situándose por encima del Benfica, que debe enfrentar al Vitória de Guimarães. Por su parte, el Braga queda en la séptima posición y ve alejarse la posibilidad de subirse al podio, de acuerdo con los datos del partido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la actuación de Rodrigo Zalazar y Luis Javier Suárez en el triunfo del Sporting de Portugal?

De acuerdo con la información del encuentro, Rodrigo Zalazar fue determinante al provocar dos autogoles favorables y marcar uno más, mostrando un papel protagónico pese a los abucheos de la que fuera su afición. Luis Javier Suárez, por su parte, empató el partido y sumó su séptima anotación consecutiva, consolidando su momento goleador con el Sporting de Portugal.

¿Qué significado tiene un gol en propia puerta en el fútbol?

Un gol en propia puerta, también conocido como autogol, ocurre cuando un jugador introduce accidentalmente el balón en la portería de su equipo, sumando un tanto para el adversario. En este partido, dos tantos se produjeron de esta manera, influyendo de forma decisiva en el resultado final.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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