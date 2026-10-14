La conexión fronteriza entre el sur de la capital y el municipio de Soacha se alista para dar un salto clave en movilidad sostenible. Con la firma del convenio interinstitucional entre la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Alcaldía de Soacha, arrancan formalmente los motores para la construcción del Ciclopuente Tibanica.

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Este proyecto intermodal busca transformar la rutina diaria de cerca de 30 barrios de la zona de influencia. Según proyecciones técnicas de la Agencia Regional de Movilidad (ARM), se calcula que la nueva infraestructura atraerá a diario a 32.971 peatones y 7.230 biciusuarios, facilitando el traslado hacia nodos estratégicos de transporte como la Calle 13 y el portal de Banderas.

¿Cómo será la nueva infraestructura?

El corazón del proyecto es una estructura metálica de 38 metros de longitud sobre la quebrada Tibanica, diseñada con carriles exclusivos e independientes para peatones y ciclistas. Pero la intervención no termina en el puente:

Conexión integral: se construirá una rampa de acceso norte para empalmar directamente con la Alameda El Porvenir.

Espacio público: se intervendrán cerca de 2.240 m² con una nueva plazoleta de integración en el costado de Soacha.

Nuevas ciclorrutas: incluye 590 metros lineales para conectar la obra con la Avenida Terreros y las redes existentes.

Integración ambiental: servirá de corredor articulador entre el Parque La Tingua de Tibanica y el Parque Metropolitano Potrero Grande.

Inversión y tiempos de ejecución

La bolsa global de recursos asciende a $ 22.087 millones, articulados entre la Agencia Regional de Movilidad ($17.487 millones), el IDU ($1.754 millones en estudios y diseños), la Alcaldía de Soacha ($1.464 millones en terrenos) y el ICCU ($1.381 millones en capacidad técnica).

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El cronograma contempla un periodo total de ejecución de 25 meses desde la firma del acta de inicio, abarcando las etapas de predios, licitación y obra. El gobernador Jorge Emilio Rey confirmó que la meta es adjudicar el contrato de construcción durante el primer trimestre de 2027, garantizando un cruce moderno y seguro para los habitantes del borde sur.

El director de la Región Metropolitana, Felipe Lota, contó en entrevista para Pulzo lo que esta nueva infraestructura significa:

“Esto es mejorar la conectividad para los ciudadanos y bogotanos que salimos con frecuencia hacia la zona sur del del departamento. Es una nueva salida y nuevas entradas a la ciudad de Soacha, mejor articulación sobretodo para las personas que viven allí y que necesitan movilizarse en la ciudad de Bogotá para trabajar, para estudiar, para su salud”.

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