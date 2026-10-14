Un fuerte aguacero cayó este miércoles en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, mientras varias movilizaciones comenzaban a llegar a este punto de la ciudad.

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La lluvia se presentó en medio de una jornada de marchas que ha generado importantes afectaciones en la movilidad y el transporte público.

Las manifestaciones se concentran en diferentes sectores de la capital. Una de las principales movilizaciones comenzó hacia las 10 de la mañana en el Parque Nacional y posteriormente los manifestantes avanzaron por la carrera Séptima, donde se reportaron afectaciones entre las calles 32 y 39.

También se registraron protestas en inmediaciones de la Universidad Distrital y en la calle 13 con carrera 123.

Transmilenio informó que, con corte a la 1 de la tarde, permanecían cerradas al menos 13 estaciones en las troncales de la Carrera 10 y Américas.

Entre ellas están Museo Nacional, San Diego, Las Nieves, San Victorino, San Bernardo, Portal Américas y Biblioteca Tintal.

La empresa señaló que 200.538 usuarios se han visto afectados por los bloqueos y movilizaciones.

En la avenida Cali con calle 43 sur también hubo afectaciones viales, mientras que algunas rutas alimentadoras y del SITP retomaron su operación en la avenida Villavicencio.

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