Un fuerte aguacero cayó este miércoles en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, mientras varias movilizaciones comenzaban a llegar a este punto de la ciudad.
La lluvia se presentó en medio de una jornada de marchas que ha generado importantes afectaciones en la movilidad y el transporte público.
#Bogotá | 🟡 Comienza a llover en la Plaza de Bolívar, en el centro de la ciudad, durante la jornada de manifestaciones convocadas por la oposición. https://t.co/8w3FLcRjFr pic.twitter.com/xf7PgRGakh
— La FM (@lafm) October 14, 2026Lee También
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Las manifestaciones se concentran en diferentes sectores de la capital. Una de las principales movilizaciones comenzó hacia las 10 de la mañana en el Parque Nacional y posteriormente los manifestantes avanzaron por la carrera Séptima, donde se reportaron afectaciones entre las calles 32 y 39.
También se registraron protestas en inmediaciones de la Universidad Distrital y en la calle 13 con carrera 123.
Transmilenio informó que, con corte a la 1 de la tarde, permanecían cerradas al menos 13 estaciones en las troncales de la Carrera 10 y Américas.
Entre ellas están Museo Nacional, San Diego, Las Nieves, San Victorino, San Bernardo, Portal Américas y Biblioteca Tintal.
La empresa señaló que 200.538 usuarios se han visto afectados por los bloqueos y movilizaciones.
En la avenida Cali con calle 43 sur también hubo afectaciones viales, mientras que algunas rutas alimentadoras y del SITP retomaron su operación en la avenida Villavicencio.
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