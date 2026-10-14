Las marchas del miércoles 14 de octubre en Colombia tienen un capítulo especial por el nuevo manejo previsto por el Gobierno de Abelardo de la Espriella ante eventuales desordenes en las calles.

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La intención es tomar reacción inmediata frente a disturbios, con lo que los agentes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), antes conocida como Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) asumen un papel determinante en estas jornadas.

Por esa razón es que no pasó desapercibido un video que pronto se hizo viral en el que es posible observar a hombres uniformados con un particular mensaje previo al arranque de estas movilizaciones.

Cabe recordar que las protestas se van a llevar a cabo a nivel nacional en las principales ciudades del país, con organizaciones como Fecode como los actores más destacados en este día.

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El video de los agentes de la UNDMO (antes Esmad) dice “ya volvimos”, donde se observa a cinco de ellos caminando y uno, el que sostiene la cámara, sonriente frente a ese mensaje.

“Creo que ya puede decirse que la suerte está de regreso. Ya volvimos, ‘baby’, carajo, volvimos. Hemos vuelto, clásico. De vuelta, de vuelta”, se escucha en el audio que es viral en TikTok y que fue usado para este caso.

Cabe recordar que ese es un fragmento de la película ‘¿Qué pasó ayer?’, en donde los personajes celebran que alcanzan un avance importante después de las adversidades propias de la trama.

De igual manera, resulta útil aclarar que no se conoce la ubicación de los agentes que publicaron el video que se ha difundido por medio de las redes sociales con ese mensaje.

Lo cierto es que, debido a la concentración de personas que están previstas para las manifestaciones, se espera que haya afectación en la movilidad en varios puntos claves de Bogotá.

Hasta el momento no hay ninguna clase de reacción oficial sobre ese video que surgió después de que se confirmó la determinación por parte del Gobierno frente a las protestas a nivel nacional.

¿En qué consiste decreto del Gobierno frente a las protestas en Colombia?

El presidente Abelardo de la Espriella firmó el 13 de octubre de 2026 el Decreto 1525, sobre protesta social.

La norma se titula ‘Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado’.

También busca proteger el derecho a la protesta pacífica ciudadana, según el texto oficial divulgado por el Gobierno.

El decreto modifica y adiciona disposiciones al Decreto 003 de 2021, conocido como el Estatuto de la Protesta.

Entró en vigor el miércoles 14 de octubre, día de la primera movilización nacional contra el actual Gobierno.

Esas marchas fueron convocadas por sectores sindicales, políticos y organizaciones cercanas al expresidente Gustavo Petro.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, confirmó la aplicación inmediata de la norma antes de las marchas.

Lara aseguró que el decreto es “garantista y democrático”, pese a críticas desde sectores de oposición.

La norma establece que la obstrucción vial, por sí sola, no cambia el carácter pacífico de una manifestación.

Define además conductas consideradas violentas: agresiones físicas, lanzamiento de objetos peligrosos y retención de personas.

También prohíbe explícitamente la utilización de menores de edad dentro de las movilizaciones sociales.

El decreto formaliza cinco niveles progresivos para la actuación institucional durante cualquier manifestación pública.

El primer nivel corresponde a gestores de convivencia municipales, encargados del acompañamiento inicial a los manifestantes.

Le sigue el diálogo directo con quienes protestan, buscando evitar la escalada de tensiones iniciales.

El tercer nivel corresponde a una instancia formal de mediación entre autoridades y representantes de la movilización.

Si persisten hechos violentos, el alcalde puede ordenar disuasión desde un Puesto de Mando Unificado.

Como último recurso, interviene la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, conocida como UNDMO.

Esa unidad reemplazó anteriormente al antiguo Esmad, dentro de un proceso de reforma policial previo.

Según el decreto, la UNDMO solo puede actuar tras agotarse las etapas anteriores de diálogo y disuasión.

El Gobierno insiste en que la mediación sigue siendo la regla general, no la intervención policial inmediata.

El decreto también contempla corredores humanitarios para garantizar la movilidad de servicios esenciales durante las protestas.

Voces de oposición cuestionaron la norma, calificándola como un intento de criminalizar la protesta social legítima.

El Gobierno respondió que busca proteger a manifestantes pacíficos frente a posibles infiltrados violentos.

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