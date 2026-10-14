La jornada de movilizaciones convocada para este miércoles 14 de octubre por Fecode y sectores afines al gobierno de Gustavo Petro tuvo un preámbulo de alta tensión mediática en los estudios de Blu Radio. Un cruce de palabras sin filtros entre el periodista Ricardo Ospina y Miguel Ángel Pardo, vocero del comité ejecutivo de Fecode, expuso las profundas grietas discursivas y políticas que rodean el paro nacional, transformando una entrevista institucional en un encendido debate sobre responsabilidades de gobierno, manejo de recursos y financiación de campañas.

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El detonante inicial de la discusión giró en torno al origen de la crisis actual y la pertinencia de las protestas. Durante la transmisión, Ospina cuestionó la legitimidad de las movilizaciones al señalar que, si bien existen inconformidades legítimas frente al sistema, los problemas actuales hunden sus raíces en desajustes arrastrados desde administraciones previas que las centrales obreras respaldaron sin convocar paros masivos en su momento. La respuesta de Pardo no se hizo esperar; el dirigente sindical descalificó el planteamiento del periodista acusando al medio de emitir juicios de valor y eludiendo las críticas mediante una invitación a revisar los informes públicos de empalme sobre el Fomag y la Fiduprevisora ante los órganos de control.

El tono de la conversación escaló rápidamente cuando el debate se trasladó al terreno de la imparcialidad periodística y los respaldos políticos al petrismo. Ante los señalamientos de sesgo, Ospina aclaró enfáticamente su postura neutral al recordar que no defiende partidos políticos y que sectores sindicales entregaron aportes e infraestructura a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Este señalamiento provocó una reacción airada del vocero de Fecode, quien increpó directamente al comunicador cuestionando la naturaleza de la entrevista y lanzando un ataque personal al asegurar que no ejerce la labor periodística con objetividad.

Lejos de amedrentarse ante el cuestionamiento, el comunicador de Blu Radio ripostó recordando los hallazgos y decisiones formales emitidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Consejo de Estado sobre las irregularidades en la financiación política. “Esta es una entrevista y puedo hacer las preguntas que quiera. Con todo respeto pero usted a estas alturas de mi vida no me va a enseñar a hacer periodista”, sentenció Ospina al defender su rigor profesional basado en hechos probados y fallos institucionales verificables. El tenso episodio refleja el clima de polarización extrema que antecede a las marchas de este miércoles, donde los portavoces sindicales buscan blindar al Ejecutivo mientras los medios de comunicación y la opinión pública exigen rendición de cuentas sobre los verdaderos detonantes de la crisis institucional y económica del país.

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