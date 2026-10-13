Por: EL PILON SA

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En un mensaje dirigido a la nación, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que las movilizaciones ciudadanas anunciadas por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), sindicatos, organizaciones sociales y comunidades indígenas, programadas para el miércoles 14 de octubre, no desembocarán en actos violentos ni afectarán el orden público. De acuerdo con su alocución, De la Espriella subrayó que no se permitirán bloqueos en las vías ni alteraciones que atenten contra la tranquilidad, y reafirmó que las instituciones nacionales están preparadas para custodiar la tranquilidad “ciudad a ciudad”, enfatizando que la intensidad de las acciones institucionales dependerá del comportamiento de quienes participen en las marchas.

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El mandatario, recordando hechos del pasado marcados por disturbios, fue enfático al señalar que no se repetirá la práctica de mantener carreteras cerradas o convertir carriles del servicio de Transmilenio en trincheras. En sus palabras, citadas de forma contundente: “Nunca más un bloqueo permanente de una carretera. Nunca más un carril de Transmilenio convertido en trinchera”. De la Espriella recalcó que quienes ejerzan la protesta de manera pacífica contarán con el apoyo del gobierno y la protección de la Fuerza Pública, mientras que el diálogo será la norma para canalizar inquietudes.

No obstante, el jefe de Estado lanzó duras críticas a los grupos políticos y sectores de oposición que convocan el paro, acusándolos de pretender causar inestabilidad para debilitar la gestión de su gobierno, el cual, según su propio balance, lleva dos meses al mando. El mandatario afirmó: “Quienes promueven el paro y buscan con él volver a causar el caos y desestabilizar al Gobierno son los mismos que dejaron al país quebrado”. Asimismo, reprochó la actitud permisiva de gobiernos anteriores frente a bloqueos que afectaron el acceso a bienes esenciales, como alimentos y medicinas, matizando que tales acciones se justificaron de manera incorrecta bajo el rótulo de ‘derecho’.

Entre los anuncios relevantes, De la Espriella dio a conocer la expedición próxima de un decreto sobre movilización ciudadana, cuyo propósito es definir de forma inequívoca las diferencias entre el derecho legítimo de manifestarse —amparado en la Constitución— y las conductas que, por ser delitos en el espacio público, serán perseguidas por la ley.

En el campo económico e institucional, el presidente abordó la crisis energética relacionada con el fenómeno de El Niño e informó la creación de un comité especializado que funcionará hasta el 31 de diciembre, orientado a fortalecer la producción energética térmica y regular los embalses. Además, instó al Congreso a aprobar la redistribución de 1,2 billones de pesos en el presupuesto de 2026. En cuanto a los primeros logros de su administración, citó la activación del Fondo Milagro para reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto y reportó avances en capturas, decomisos de droga y golpes a bandas criminales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas anunció Abelardo de la Espriella para controlar las marchas del 14 de octubre?

El presidente Abelardo de la Espriella comunicó que no se permitirá ningún tipo de violencia, bloqueos a carreteras ni alteraciones al orden público durante las marchas del 14 de octubre. Garantizó el respaldo estatal a las manifestaciones pacíficas y anunció que la Fuerza Pública no intervendrá con quienes protesten sin recurrir a agresiones. También adelantó que expedirá un decreto que marque los límites legales de la movilización ciudadana, diferenciando entre el derecho protegido de manifestarse y los delitos en el espacio público, según lo transmitido en su alocución y de acuerdo con datos recogidos por Pulzo.

¿Qué es el Fondo Milagro y para qué se utiliza tras el terremoto del 10 de agosto?

El Fondo Milagro es un instrumento creado por el gobierno de Abelardo de la Espriella tras el terremoto del 10 de agosto, con el objetivo de financiar la restauración de infraestructura dañada, viviendas y hospitales. Según informó el presidente, el fondo destinó su primer billón de pesos para estos fines, enfocándose en la reconstrucción y atención a las zonas afectadas por la emergencia, como parte de los avances iniciales de su gestión.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.