Por: Noticiero 90 minutos

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Las marchas convocadas para el 14 de octubre están marcadas por las advertencias del Gobierno nacional sobre posibles bloqueos y consecuencias en la movilidad. En una reciente alocución, el presidente Abelardo de la Espriella enfatizó su compromiso de proteger el derecho a la protesta pacífica. Sin embargo, fue enfático al anunciar determinaciones concretas en caso de que las manifestaciones deriven en bloqueos persistentes de carreteras o dificulten el funcionamiento del transporte público.

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De acuerdo con declaraciones del presidente, las autoridades tienen instrucciones de permitir las marchas pacíficas, pero intervendrán frente a cualquier intento de bloquear permanentemente las vías, especialmente aquellas esenciales para el transporte masivo. En sus palabras, “¡Nunca más un bloqueo permanente de una carretera! ¡Nunca más un carril de TransMilenio convertido en trinchera!”, dejando claro que no tolerará acciones que afecten el orden público o la movilidad de miles de ciudadanos. Según lo informado por 90 Minutos, este mensaje se dio antes de la jornada de protestas convocada por organizaciones sindicales, indígenas y otros colectivos sociales.

Durante su intervención, De la Espriella también aclaró que comportamientos como agresiones a personas, lanzamiento de objetos con intención de causar daño, la retención de ciudadanos y la instrumentalización de menores en las protestas no corresponden a un ejercicio legítimo del derecho a la movilización. Estos actos, según el mandatario, serán tratados como conductas delictivas y tendrán respuestas acordes por parte de las autoridades.

En el mismo mensaje institucional, el presidente abordó la preocupación por la situación energética provocada por el fenómeno de El Niño. Solicitó al Congreso, con carácter de urgencia, la aprobación de un traslado presupuestal por 1 billón de pesos, monto destinado a fortalecer la generación térmica y a administrar las reservas hídricas. Subrayó que antes del 31 de diciembre deberán implementarse medidas para reforzar el suministro de energía y proteger la continuidad del servicio, como respuesta a los riesgos asociados a las condiciones climáticas adversas.

Finalmente, el jefe de Estado anunció la asignación del primer billón de pesos del Fondo Milagro, enfocado en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto. De acuerdo con la información dada por De la Espriella, los recursos llegarán de forma directa a las familias damnificadas, eliminando la intermediación y facilitando el proceso de recuperación de estas comunidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas anunció el Gobierno frente a los bloqueos durante las marchas del 14 de octubre?

El presidente Abelardo de la Espriella informó que las autoridades permitirán las manifestaciones pacíficas, pero actuarán con firmeza frente a los bloqueos permanentes de las carreteras y ante cualquier acción que impida el funcionamiento del transporte público. Además, subrayó que conductas como agresiones, uso de menores en protestas o retenciones son consideradas delitos.

¿Cuál es el destino de los recursos anunciados para la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto?

Según lo informado, el primer billón de pesos del Fondo Milagro será entregado directamente a las familias damnificadas por el terremoto, sin la intervención de intermediarios, con el objetivo de facilitar el proceso de recuperación y reconstrucción en las zonas afectadas.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.