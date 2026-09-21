En medio de los anuncios por parte del expresidente Gustavo Petro, dos de sus grandes aliados políticos quedaron bajo la lupa de las autoridades en medio de un tema muy delicado correspondiente a las pasadas elecciones.

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La Fiscalía convocó formalmente a interrogatorio a los administradores de campaña de Iván Cepeda y Carolina Corcho en el marco de una indagación penal.

Siete días atrás, la autoridad judicial ejecutó una inspección a la sede central del Polo Democrático en el sector norte de la capital colombiana.

La diligencia buscaba recopilar pruebas sobre supuestas anomalías cometidas durante la votación que determinó la candidatura presidencial por la coalición Pacto Histórico.

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A partir del material probatorio incautado durante el registro, el organismo acusador citó a declarar a los responsables de las candidaturas de Cepeda y Corcho.

“La Fiscalía General de la Nación citó a interrogatorio de indiciado a los gerentes y contadores de las campañas de Iván Cepeda Castro y Diana Carolina Corcho Mejía a la consulta interna del Pacto Histórico realizada el 26 de octubre de 2025″, señaló la Fiscalía.

El ente persecutor precisó que un fiscal adscrito al área anticorrupción dirige las averiguaciones para establecer eventuales faltas cometidas por los directivos de los equipos electorales.

El foco principal del expediente se centra en examinar la veracidad de las cifras de gasto presentadas ante el organismo electoral nacional.

“Las diligencias, que se realizarán el 23 y 24 de septiembre, hacen parte de una indagación que adelanta una Fiscalía de la Dirección Especializada contra la Corrupción que busca establecer si la información aportada al Consejo Nacional Electoral respecto de los gastos, créditos y aportes corresponde a la realidad financiera y contable de las campañas”, advirtió el ente acusador.

Mediante las pruebas recolectadas en el partido y los interrogatorios programados, la Fiscalía proyecta definir las probables responsabilidades individuales de gerentes y colaboradores de ambas aspiraciones.

En esta misma unidad especializada avanza simultáneamente la investigación por el presunto sobrepaso de los límites financieros permitidos en la campaña presidencial de 2022.

Dentro de esa causa, Ricardo Roa, exgerente de dicho proyecto electoral, afronta un pliego de cargos formal con riesgo de encarar nuevas imputaciones judiciales.

Se conoció que Roa gestiona un pacto judicial con los fiscales para lograr el fin anticipado del juicio y mitigar acusaciones por financiación ilícita.

¿Qué investiga la Fiscalía en campañas electorales?

La Fiscalía General de la Nación investiga diversas conductas punibles cometidas durante las contiendas electorales para garantizar la transparencia de los procesos democráticos en el país.

El organismo judicial focaliza sus actuaciones en la verificación de los reportes contables entregados oficialmente ante el Consejo Nacional Electoral.

Entre los hechos bajo escrutinio figura la violación de topes máximos de financiación fijados por las autoridades para el desarrollo de las campañas políticas.

Las indagaciones penales buscan determinar la posible omisión de información sobre aportantes, créditos, donaciones o gastos reales ejecutados durante las actividades de proselitismo.

Asimismo, los fiscales especializados examinan la posible consecución de fondos provenientes de fuentes prohibidas por la ley para financiar aspiraciones electorales.

La legislación penal sanciona directamente a los gerentes y candidatos que permitan el ingreso de recursos ilícitos a sus contabilidades oficiales.

El ente acusador analiza igualmente conductas asociadas a la corrupción de sufragantes, la compra de votos, la suplantación de electores y el constreñimiento ilegal.

Otras irregularidades investigadas abarcan la alteración de resultados en las urnas, la clonación de documentos y la inscripción fraudulenta de cédulas en municipios.

Las actuaciones judiciales incluyen inspecciones a sedes partidistas, recaudo de comprobantes de pago y citaciones a interrogatorio de los responsables financieros.

Las fiscalías adscritas a la Dirección Especializada contra la Corrupción lideran estos expedientes para establecer eventuales responsabilidades de tipo penal.

Determinar la certeza de los aportes privados permite evitar el lavado de activos y la infiltración de organizaciones criminales en la política nacional.

A través de estas investigaciones, el Estado busca proteger la igualdad de condiciones entre los distintos competidores de las contiendas electorales.

El seguimiento continuo a los expedientes penales resulta fundamental para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas colombianas.