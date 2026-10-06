Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El exalcalde de Ibagué, Luis H. Rodríguez, fue nuevamente condenado en el marco de los procesos judiciales que se adelantan por las irregularidades en la contratación de los escenarios deportivos de los Juegos Nacionales de 2015. Según la información revelada por El Nuevo Día, la última sentencia en su contra está relacionada específicamente con la contratación de las interventorías de estos proyectos. El fallo judicial dictaminó una pena de nueve años y cinco meses de prisión, al considerarlo coautor del delito de interés indebido en la celebración de contratos, en concurso homogéneo. Además de la privación de la libertad, Rodríguez deberá cancelar una multa superior a $437 millones y quedó inhabilitado para ocupar cargos públicos durante diez años y seis meses.

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Durante el proceso, la investigación concentró sus esfuerzos en esclarecer la manera en que se asignaron los contratos de interventoría para la construcción de los mencionados escenarios deportivos. De acuerdo con los hallazgos de la Fiscalía, Rodríguez habría tenido participación en el direccionamiento de dichas contrataciones, favoreciendo a determinadas personas o empresas.

Uno de los hechos evaluados en el caso estuvo vinculado con un convenio firmado entre el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (Imdri), Coldeportes (nombre por el que era conocida la entidad nacional encargada de la promoción del deporte en Colombia) y la Gobernación del Tolima. El objetivo de ese convenio era avanzar en los estudios y diseños para el estadio Manuel Murillo Toro. Según lo recopilado en la investigación, durante la administración de Luis H. Rodríguez la Secretaría de Planeación municipal contrató a un particular que, según lo documentado en el proceso, no reunía los requisitos necesarios para ejecutar el acuerdo, cuyo valor superaba los $800 millones.

No se trata de la única condena que pesa en contra del exalcalde por situaciones relacionadas con la contratación pública durante su mandato. En diciembre de 2025, Rodríguez había sido sentenciado a ocho años y nueve meses de prisión por delitos como interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por omisión y peculado por apropiación. No obstante, el tiempo definitivo que deberá permanecer en detención aún se encuentra sujeto a las normas sobre acumulación jurídica de penas y a las determinaciones que adopten los jueces en torno a su caso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las condenas que enfrenta Luis H. Rodríguez por contratos en Ibagué?

Según El Nuevo Día, Luis H. Rodríguez, exalcalde de Ibagué, enfrenta una nueva condena a nueve años y cinco meses de prisión como coautor del delito de interés indebido en la celebración de contratos, relacionado con la contratación de interventorías para los escenarios deportivos de los Juegos Nacionales de 2015. Además, en diciembre de 2025 fue sentenciado a ocho años y nueve meses de prisión por otros delitos asociados con contratación irregular durante su administración.

¿Qué significa interés indebido en la celebración de contratos en Colombia?

El interés indebido en la celebración de contratos, según lo señalado en los procesos contra Rodríguez, se refiere a la participación ilegal de un funcionario público para favorecer a determinados particulares o empresas en procesos contractuales estatales, vulnerando los principios legales de transparencia y objetividad durante la adjudicación de los mismos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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