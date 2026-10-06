Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La posibilidad de un paro en el transporte público de Ibagué ha cobrado fuerza debido a la unión reciente de cuatro sectores relevantes del gremio: taxistas, buseteros, jeepseros y representantes del transporte especial. Según información de El Nuevo Día, estos sectores han conformado una mesa única para discutir sus cuestiones y plantear la opción de una movilización colectiva durante octubre. El motivo principal, de acuerdo con los voceros, es el efecto del transporte informal sobre sus ingresos y las condiciones en las que prestan su servicio, situación que consideran insostenible y que afecta el funcionamiento tradicional del sector.

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La reunión que detonó la unificación de los gremios tuvo lugar el pasado sábado 3 de octubre, momento en el que analizaron la viabilidad de un cese de actividades en respuesta a las problemáticas que viven a diario. Aparte del impacto del transporte informal, entre sus reclamos está la movilidad en Ibagué y el aparente incumplimiento de compromisos previos por parte de la administración municipal. Los transportadores consideran que las medidas tomadas hasta ahora han sido insuficientes, lo cual ha provocado su deseo de manifestarse de forma conjunta.

Ante este panorama, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, envió un mensaje enfático solicitando privilegiar el diálogo antes que las acciones de hecho. En declaraciones recogidas por El Nuevo Día, Aranda afirmó: “Más que levantarnos a protestar es sentarnos a concertar”, y recalcó que protestas sin consenso no permiten establecer una ruta clara para solucionar los problemas del gremio. La mandataria se ha mostrado abierta a escuchar las inquietudes del sector transporte y planteó una reunión para el martes 6 de octubre como un primer paso para concertar soluciones y evitar la paralización del servicio.

Por el momento, los sectores del transporte no han fijado una fecha específica para el posible paro; sin embargo, la opción que manejan señala finales de octubre, acorde con los acuerdos que se logren o no dentro de la mesa de concertación. Todo dependerá de si la interlocución con la Alcaldía conduce a acercamientos que permitan atender los reclamos y evitar que la protesta llegue a las calles de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las razones de los transportadores para considerar un paro en Ibagué?

Las razones principales que exponen los representantes del transporte público en Ibagué para considerar un paro incluyen el impacto negativo del transporte informal sobre sus ingresos y condiciones laborales, así como reclamos sobre problemas de movilidad en la ciudad y presuntos incumplimientos de acuerdos por parte de la administración municipal, según lo informado por El Nuevo Día.

¿Qué podría pasar si los sectores del transporte no llegan a un acuerdo con la Alcaldía de Ibagué?

Si los gremios del transporte y la Alcaldía de Ibagué no logran acuerdos en la reunión prevista o en negociaciones posteriores, los transportadores mantienen abierta la posibilidad de convocar un paro colectivo hacia finales de octubre, lo que podría afectar significativamente el servicio de transporte público en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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