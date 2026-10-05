Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Desde hoy, la avenida Ambalá, entre las calles 103 y 112, en el sector de El Salado, vuelve a estar disponible para el tránsito de vehículos y peatones. Esta apertura se produce tras la finalización de trabajos concentrados en la pavimentación y la renovación de las redes de acueducto y alcantarillado, según información divulgada por El Nuevo Día. El tramo había permanecido cerrado debido a las obras de recuperación vial que hacen parte de un plan más amplio para mejorar la infraestructura en esa zona del norte de Ibagué.

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La intervención incluyó el cambio total de las redes hidrosanitarias, es decir, los sistemas que manejan tanto el suministro de agua potable como la evacuación de aguas residuales. Posteriormente, se instaló una nueva capa de pavimento en concreto, lo que se traduce en una superficie más resistente y duradera para el uso diario de automotores y peatones. De acuerdo con El Nuevo Día, estas labores buscan modernizar este corredor vial, facilitando la movilidad y disminuyendo las problemáticas derivadas del deterioro anterior.

Con la habilitación de este tramo específico, la atención se dirige ahora a las obras pendientes en la avenida Ambalá entre las calles 112 y 117. Allí aún faltan actividades fundamentales para completar el proceso de intervención. Esto implica que, mientras continúa el avance de los trabajos, algunos sectores cercanos seguirán teniendo presencia de operarios y maquinaria, lo que requiere precaución por parte de quienes circulan cerca de la obra.

Uno de los objetivos principales de esta reapertura es ofrecer una ruta alterna a quienes usualmente transitan por la carrera Quinta en dirección hacia El Salado o en sentido contrario. Esto descongestionará una de las principales arterias viales de la ciudad en esos desplazamientos.

El proyecto de recuperación de la vía a El Salado abarca varios tramos. Según los responsables de la obra, citados por El Nuevo Día, la fecha contractual para la conclusión total de los trabajos ha sido establecida para marzo de 2027. Hasta entonces, se continuará con la modernización de redes y pavimentación, buscando mejorar la conectividad y calidad de vida de los habitantes en la zona norte de Ibagué.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los tramos intervenidos en la avenida Ambalá y cuál es el estado actual de las obras?

De acuerdo con la información publicada por El Nuevo Día, el tramo de la avenida Ambalá que va desde la calle 103 hasta la 112 ya está habilitado para el tránsito, luego de que culminaran los trabajos de pavimentación y renovación de redes hidrosanitarias. Sin embargo, en el segmento comprendido entre las calles 112 y 117, las labores aún no han terminado y se mantienen en desarrollo.

¿Qué significa la renovación de redes hidrosanitarias y cómo beneficia al sector de El Salado?

La renovación de redes hidrosanitarias implica la modernización tanto de los sistemas de acueducto (agua potable) como de alcantarillado (aguas residuales). Esto mejora la calidad del suministro de agua, la eficiencia en el manejo de residuos líquidos y reduce el riesgo de daños en la vía, beneficiando directamente a los residentes y usuarios de El Salado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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