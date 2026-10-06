Por: EL PILON SA

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Funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) interceptaron una paloma que transportaba elementos prohibidos hacia la cárcel de Palogordo, ubicada en Ibagué. De acuerdo con la información oficial entregada por el Inpec, el hallazgo tuvo lugar cuando los guardianes detectaron la presencia del ave sobre los tejados del establecimiento. Al inspeccionarla, descubrieron que llevaba un arnés amarrado en sus alas y una bolsa sujetada en el lomo, en cuyo interior había cables de cargadores de celulares envueltos en plástico.

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El procedimiento quedó grabado en video. En las imágenes difundidas se observa a los funcionarios inspeccionando cuidadosamente al animal y retirándole la carga adherida. Según lo informado por el Inpec, la paloma habría sido entrenada para volar específicamente hacia uno de los patios del centro penitenciario, donde supuestamente era esperada por algunas personas privadas de la libertad.

Este tipo de maniobras, en las que las aves son empleadas para introducir objetos prohibidos en las cárceles, no serían nuevas para las autoridades. Reportes similares han sido registrados en otros centros de reclusión, donde se observan palomas que sobrevuelan los patios y que podrían estar cumpliendo con tareas de transporte coordinadas desde el exterior. La principal dificultad para controlar este método radica en que las aves acceden al interior de los patios por vía aérea, evadiendo así los filtros de seguridad dispuestos para las personas y los objetos que ingresan regularmente en estos establecimientos.

Después de retirar el contenido que llevaba, los funcionarios permitieron que la paloma volviera a su entorno natural. El caso quedó registrado como otro ejemplo de las estrategias empleadas para evadir los controles penitenciarios e intentar introducir objetos no permitidos en estos espacios, como cables para cargadores de celulares, que dentro de las cárceles suelen ser elementos de alto valor y restringidos. De acuerdo con lo publicado por el Inpec y recogido en medios sociales, el hecho fue calificado como inaceptable y se llamó la atención sobre el uso indebido de animales para fines ilícitos dentro del sistema carcelario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo entrenan a una paloma para transportar objetos en las cárceles?

La información suministrada por el Inpec indica que la paloma encontrada fue entrenada para dirigirse hacia un patio específico; sin embargo, el artículo no detalla el proceso exacto de entrenamiento. Simplemente se menciona que el ave tenía la capacidad de llegar a un área concreta donde personas privadas de la libertad la esperaban, lo cual sugiere un nivel de adiestramiento, pero no se especifica el método empleado.

¿Qué tipo de elementos son comúnmente ingresados a las cárceles usando animales como las palomas?

En el caso reportado en el texto, la carga trasladada consistía en cables para cargadores de celulares, envueltos en plástico para su transporte. El Inpec señala que elementos como estos son considerados prohibidos dentro de los centros penitenciarios. Aunque existen antecedentes de otros objetos ingresados con métodos similares, la información puntual del artículo se limita a cables de cargadores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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