Por: VALORA ANALITIK

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Si bien jurídicamente una mascota en Colombia no puede ser heredera por no ser considerada una persona jurídica o natural, existen algunos mecanismos mediante los cuales se puede obligar a cumplir las garantías económicas con estos animales.

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Una de las primeras precisiones es que el Código Civil exige que, para ser heredero, se requiere existir y tener capacidad jurídica cuando se dé inicio a la sucesión.

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La Ley 1774 de 2016 explica que, aunque los animales pasaron de ser considerados «cosas» a «seres sintientes», no tienen la categoría legal de personas, por lo que no pueden ser titulares de bienes ni figurar como propietarios en una escritura o registro mercantil.

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En el caso en que una persona quiera heredarle a su mascota en Colombia el 50 % de sus bienes, la cláusula particular se considera ineficaz por falta de capacidad del asignatario.

Detalles del mecanismo para que una mascota en Colombia pueda heredar

Ahora, el mecanismo legal para asegurar la manutención de una mascota debe tener en cuenta que, si bien el animal no puede recibir directamente el patrimonio, el testador sí puede hacer uso de su 50 % de libre disposición para garantizar la protección económica del animal.

Uno de los puntos clave en ese sentido es que el testador puede nombrar como beneficiario del 50 % de libre disposición a un tercero —ya sea un amigo, un familiar o un cuidador— imponiéndole una asignación modal.

En el testamento se puede condicionar a que la persona reciba el patrimonio únicamente si destina los fondos al cuidado, alimentación, salud y bienestar de la mascota en Colombia.

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En este punto, la normativa impone que, si el asignatario acepta la herencia pero incumple el cuidado del animal, los interesados pueden solicitar “la resolución de la asignación por incumplimiento del modo”.

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