Por: Portal Bogotá

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Siguiendo instrucciones del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) inició el 14 de octubre de 2026, junto con la interventoría, las actuaciones para establecer posibles incumplimientos por parte del concesionario Sencia, tras la cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas debido al estado del césped del estadio Nemesio Camacho El Campín. De acuerdo con la información del IDRD, estas medidas buscan determinar responsabilidades y adoptar correctivos que permitan recuperar las condiciones del terreno de juego, además de garantizar la seguridad de los deportistas.

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Según el IDRD, la interventoría ya había solicitado, desde el 22 de septiembre, información sobre los procesos de retiro, reinstalación y recuperación del césped por parte de Sencia. Tras la entrega de un cronograma el 26 de septiembre, las condiciones finales del terreno evidenciaron problemas de adherencia de la nueva grama, lo cual impidió que se pudiera llevar a cabo el encuentro programado en el estadio.

El director del IDRD, Daniel García Cañón, enfatizó que el contrato de concesión contempla mecanismos precisos frente a incumplimientos, como descuentos asociados a indicadores de calidad, multas y la posible aplicación de una cláusula penal. De acuerdo con García Cañón, estas medidas dependerán del resultado de la evaluación técnica y del procedimiento contractual que corresponda. Adicionalmente, explicó que desde el 27 de febrero de 2026 se modificó el contrato para incluir un procedimiento específico de seguimiento al estado de la gramilla.

Por su parte, Harold Huertas, director técnico de la interventoría, detalló que la dificultad para fijar el césped obedeció a niveles elevados de humedad en algunas zonas del campo de juego. Por ello, solicitarán a Sencia un plan de contingencia que incluya medidas de recuperación detalladas, tiempos de ejecución y condiciones técnicas para el retorno de la actividad deportiva.

El IDRD continuará supervisando el trabajo de la interventoría, que debe verificar el cumplimiento del contrato y sustentar las decisiones administrativas. Además, solicitó a Sencia revisar la realización de espectáculos musicales programados para el 24 y 31 de octubre, con el objetivo de facilitar la recuperación del césped, reiterando que el contrato da prioridad al fútbol sobre otros eventos y exige condiciones óptimas del terreno de juego.

La ciudad mantiene disponible el estadio Metropolitano de Techo como alternativa para encuentros, hasta tanto El Campín recupere las condiciones requeridas. Según el IDRD, la alcaldía continuará con el seguimiento contractual y técnico hasta lograr soluciones efectivas y definir las responsabilidades del concesionario involucrado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones tomó el IDRD tras el deterioro de la gramilla del estadio El Campín?

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), siguiendo instrucciones del alcalde de Bogotá, inició actuaciones para determinar las responsabilidades del concesionario Sencia y proceder con las medidas contractuales pertinentes, entre ellas la evaluación técnica y la posible imposición de sanciones, multas o descuentos, según lo contemplado en el contrato de concesión.

¿Por qué se aplazó el partido entre Millonarios y Once Caldas en El Campín?

La suspensión del partido se debió a problemas de adherencia y altos índices de humedad en la nueva grama que Sencia instaló en el estadio, hecho que impidió el desarrollo del encuentro y motivó la intervención del IDRD y de la interventoría técnica, tal como se describe en la información suministrada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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