Independiente Santa Fe tendrá que esperar para hacer su debut en la Copa Libertadores Femenina 2026. El partido frente a Caracas FC, correspondiente a la primera fecha del Grupo A, fue reprogramado por la Conmebol debido a inconvenientes migratorios que impidieron el ingreso de la delegación venezolana a Ecuador, país anfitrión del certamen.

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El encuentro estaba previsto para este jueves 15 de octubre, a las 7:00 de la noche, hora colombiana, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. Sin embargo, ante la situación que enfrentaba el equipo venezolano por la falta de aprobación de los visados, el organismo sudamericano tomó la decisión de modificar el calendario.

De acuerdo con la nueva programación, el compromiso se disputará el viernes 16 de octubre a las 10:00 de la noche, hora colombiana, en la capital ecuatoriana.

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La determinación se tomó por fuerza mayor y bajo el artículo 150 del reglamento de la competición, según la información difundida sobre la decisión. La intención de la Conmebol es mantener en marcha el Grupo A y permitir que el partido se dispute en un plazo inferior a 24 horas respecto de la fecha inicialmente prevista.

𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐚𝐫𝐚𝐜𝐚𝐬 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐂𝐎𝐍𝐌𝐄𝐁𝐎𝐋 𝐋𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐅𝐞𝐦𝐞𝐧𝐢𝐧𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟔. #SomosCaracas #LibertadoresFem https://t.co/51juKeqhR5 — Caracas Fútbol Club (@Caracas_FC) October 14, 2026

Santa Fe tendrá menos descanso para su segundo partido

El cambio de fecha también representa un reto para el equipo bogotano, que deberá ajustar su planificación para afrontar los compromisos de la fase de grupos.

Tras el encuentro contra Caracas FC, las ‘Leonas’ tendrán que prepararse para enfrentar a Colo-Colo de Chile el domingo 18 de octubre. Con la nueva programación, Santa Fe contará con menos tiempo de recuperación entre ambos partidos, un factor que podría ser importante en el desarrollo de su participación continental.

El Grupo A también cuenta con Corinthians de Brasil, vigente campeón del torneo, por lo que cada punto será importante para las aspiraciones de los equipos que buscan avanzar a los cuartos de final.

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¿Por qué se reprogramó el partido de Santa Fe?

La situación se originó por las dificultades de Caracas FC para obtener los visados de ingreso a Ecuador para los integrantes de su delegación. El club venezolano había manifestado públicamente su preocupación, al asegurar que cumplió con los trámites requeridos, pero seguía sin recibir respuesta de las autoridades competentes.

De esta manera, el debut de Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina tendrá que esperar un día más, en medio de una modificación del calendario que obliga al conjunto colombiano a reorganizar su preparación para el inicio del torneo.

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