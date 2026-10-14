Sigue la discusión por el estado de la cancha del estadio El Campín de Bogotá, pues en la noche de este martes iba a jugar Millonarios, pero a última hora Dimayor canceló el compromiso porque el pasto no estaba en buenas condiciones.

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Eso abre una duda con lo que viene de acá en adelante, pues ahora se aproximan varios compromisos, pero también conciertos por delante y por eso es que hay tanta incertidumbre en los hinchas de los equipos bogotanos.

Qué va a pasar con el partido de Santa Fe

Por ejemplo, Santa Fe jugaba este miércoles frente a Jaguares a las 6:00 de la tarde, pero luego se conoció que se movió al jueves a las 8:05 de la noche.

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¡Cambio de fecha en la jornada 7 de la @LigaBetPlayD ⚽️! El compromiso ante Jaguares, que estaba previsto para el miércoles 14 de octubre, ahora se disputará el jueves 15 de octubre a las 20:05 🦁 ¡Nos vemos en El Campín 🇮🇩! https://t.co/K1kicfXXkl — Independiente Santa Fe (@SantaFe) October 13, 2026

Sin embargo, ese partido podría tampoco jugarse, puesto que la cancha puede que no mejore pronto y por eso se harán evaluaciones en las próximas horas.

“Anoche hablamos con los presidentes. Hoy iremos a hacer inspección en la mañana, estaremos yendo en la tarde, mañana en la mañana y dependiendo el desarrollo tomaremos la decisión”, dijo Zuluaga, en diálogo con Caracol Radio.

Y agregó: “Pero con lo que vimos ayer y que ustedes acertadamente dicen que es un tapete, realmente el pasto no ha pegado, la gramilla no está pegada con el suelo y lógicamente así es imposible jugar un partido de fútbol“.

(Ver también: Mostraron cómo va el nuevo Campín y aclararon qué pasará con Millonarios y Santa Fe)

Esto pone en riesgo el calendario de todo el campeonato, que de por sí ya se vio afectado por el terremoto del 10 de agosto, así que hay preocupación en la Dimayor.

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