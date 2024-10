Por: Familia Cardenal

Independiente Santa Fe Femenino ha hecho historia al clasificar a la gran final de la Copa Libertadores 2024, la cual disputará este sábado 19 de octubre contra Corinthians de Brasil, en un partido que será tomado como una revancha por el equipo colombiano.

Una de las figuras de Santa Fe Femenino es Karla Torres, una talentosa jugadora nacida en Buenaventura, Colombia. Con apenas 15 años, llegó a Bogotá para unirse a Santa Fe, con la condición de su familia de que no viviera sola.

Técnico de Santa Fe Femenino vive con Karla Torres, jugadora

Ante esta situación, el director técnico venezolano, Ómar Ramírez, decidió abrirle las puertas de su hogar mientras alcanza la mayoría de edad.

El entrenador compartió esta emotiva historia este jueves en una entrevista con Win Sports, revelando la cercanía que ha desarrollado con la joven promesa del fútbol femenino.

“Lo de Karla es muy bonito. Una de las condiciones de la familia fue que no viviera sola, y cuando ella llegó tenía 15 años. El club no tenía casa hogar, así que hablé con mi esposa y decidimos que se quedara con nosotros”, comentó Ramírez.

“Lo de Karla es muy bonito, una de las condiciones de la familia fue que no viviera sola y cuando ella llegó tenía 15 años, el club no tenía casa hogar, así que yo hablé con mi esposa y decidimos que se quedará con nosotros”: Omar Ramírez, técnico de Santa Fe. #DespiertaWIN ⚽🔥 pic.twitter.com/s3H01e02vI — Win Sports (@WinSportsTV) October 17, 2024

Karla Torres se ha destacado como figura clave en el equipo, además de ser parte de la Selección Colombia Sub-20. Sin embargo, su camino no ha sido fácil; a sus 16 años sufrió una grave lesión de rodilla que la mantuvo fuera de las canchas por un largo tiempo. Durante ese proceso, recibió el apoyo incondicional de Santa Fe, y ahora retribuye con goles y un desempeño notable en cada partido.

Con la final de la Copa Libertadores a solo un juego, Karla y Santa Fe Femenino sueñan con alzar el trofeo y seguir escribiendo una historia de superación y esfuerzo, un relato que también se vive fuera de la cancha, gracias al apoyo de su entrenador y su familia adoptiva.

