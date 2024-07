Por: Familia Cardenal

Familia Cardenal: últimas noticias sobre el fútbol colombiano, liga betplay, equipos, tabla de posiciones, hinchas y mucho más. Visitar sitio

‘Las Leonas’ de Independiente Santa Fe jugarán su quinta final de liga, luego de imponerse en el cuadrangular A. Su rival será Deportivo Cali, onceno que ya enfrentó en la final de 2021, en la que ganó el cuadro ‘Azucarero’.

(Vea también: Altas y bajas de Independiente Santa Fe para la Liga BetPlay; se esperan pocas novedades)

Ahora,las orientadas por Ómar Ramírez buscarán la revancha y pelearán por su cuarta estrella. De momento, la final se disputará el 10 y 18 de agosto, iniciando en Cali y finalizando en Bogotá.

¡Y aquí vamos 🙌! Un honor para nosotras disputar una final más luciendo con orgullo este hermoso escudo en el pecho. ¡Qué ilusión 🥹!#VamosSantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/HhWpuXTH5J — Santa Fe Femenino (@LeonasSantaFe) July 7, 2024

Entre tanto, luego de clasificar, en el conjunto bogotano se destacó el protagonismo de Karla Torres, pues la atacante selló el paso a la última instancia, además, marcó su octavo gol del campeonato.

Karla Torres / Santa Fe Oficial

La futbolista vallecaucana retornó al balompié en este 2024 después de un año y medio de inactividad por una lesión de rodilla. Santa Fe asumió toda la recuperación para que pudiera incorporarse nuevamente.

En efecto, la llamada ‘Pedacito’ resaltó su resiliencia de anteponerse a la adversidad.

Lee También

“Después de perderme el mundial, el no poder jugar la final del año pasado me genera nostalgia porque nadie está preparado para una lesión; fue una prueba muy difícil y Dios me ayudó. Le debo todo a Santa Fe, no me cansaré de decirlo, por recuperarme sin tener cómo, porque no era nadie y no tenía cómo sobrevivir”, dijo.

Santa Fe Oficial

Torres, de 17 años, es una de las mayores promesas del fútbol femenino en Colombia. Su formación inició en la Escuela Generaciones Palmiranas, posteriormente integró los procesos de Selección Colombia Sub-17 y Sub-20.

“Me genera satisfacción darle esa felicidad a mi familia y a la hinchada que siempre nos acompaña, son el jugador y jugadora número 12”, comentó.

(Vea también: Cuándo empieza el Mundial Femenino Sub-20 y en qué ciudades de Colombia se jugará)

A modo de cierre, agradeció a las personas que la acompañaron en su recuperación.

“Le dedico este triunfo a Dios, sin él no es posible, a Santa Fe, a mí familia, al profesor Ómar, a Tita, Maxi, Antonio, a mis compañeras que cuando me veían haciendo una terapia me apoyaban”, sentenció.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.