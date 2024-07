Por: Gol Caracol

Este domingo 7 de julio se conocieron los dos equipos finalistas de la Liga Femenina del Fútbol Colombiano. Si bien Independiente Santa Fe ya se había clasificado para dicha instancia desde hace algunas fechas atrás, la cosa en el Grupo B estuvo mucho más apretada, pues tres distintos clubes llegaron con opciones de clasificación a la última fecha de los cuadrangulares semifinales.

Millonarios, América de Cali y Deportivo Cali, todos con nueve puntos, llegaban con grandes posibilidades de clasificarse para la serie final del torneo colombiano.

Eso sí, las ‘azucareras’ tenían el partido más ‘sencillo’ en los papeles, debido a que se enfrentaban a Llaneros, equipo que solo logró ganar un partido a lo largo de los seis juegos del Grupo B.

Millonarios y América, en el estadio Francisco Rivera, se disputaban el puesto, la ‘Mechita’ con la ventaja de haber sido cabeza de grupo tenía altas chances de pasar a la final, si es que el Cali no ganaba y no perdía de local, cosa que no terminó pasando, ya que, con goles de Kena Romero y un doblete de Tatiana Ariza, las ‘embajadoras’ terminaron llevándose el resultado 3-2; Tatiana Castañeda y Gabriela Rodríguez descontaron para las ‘escarlatas’.

Sin embargo, y pese a que las capitalinas hicieron la tarea, la victoria no les alcanzó, debido a que el Cali terminó ganando por la mínima diferencia a Llaneros.

Así las cosas, ‘albiazules’ y ‘verdes’ quedaron con 12 puntos, pero por diferencia de gol, las del Valle del Cauca terminaron clasificando para la gran final de la Liga Femenina del Fútbol Colombiano.

90+5’ ¡¡GANÓ DEPORTIVO CALI!! ¡¡¡SOMOS FINALISTAS DE LA LIGA FEMENINA DIMAYOR 2024!!!👏👏 Felicitaciones a este grupo con sacrificio, lucha, talento y disciplina,ha demostrado sobreponerse a las adversidades y hoy podemos decir que somos finalistas.#CaliFemenino #VamosCali🇳🇬 pic.twitter.com/sr507Cg7nJ — Deportivo Cali Femenino (@CaliFemenino) July 7, 2024

El partido de ida de la final se jugará en el estadio Palmaseca, mientras que, el de vuelta, se disputará en el Municipal de Chía, ya que los estadios El Campín y Techo no están disponibles por el Mundial Sub-20 femenino.

