La futbolista colombiana Mayra Ramírez sigue haciendo historia en Europa, esta vez, gracias a un gol que marcó a tan solo 4 minutos del inicio del encuentro entre el Chelsea y el Arsenal en el Emirates Stadium. Y es que la deportista, como acostumbra, anotó el primer tanto de su equipo con un contundente tiro de media volea.

Mayra with an overhead kick at The Emirates. 💥🤯#CFCW pic.twitter.com/tDsl9igPBm

— Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) October 12, 2024