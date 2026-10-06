El futbolista Daniel Torres protagonizó un episodio lamentable al salir de la cancha del Deportivo Independiente Medellín: un aficionado lo golpeó con una moneda mientras él aplaudía a la tribuna.

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Este fue el repudiable momento:

En entrevista con Unido 360, el futbolista describió con precisión cómo ocurrió el ataque y lo que quiso transmitirle a la hinchada.

De acuerdo con lo que se ve en las imágenes, el jugador salió del campo sin proferir ninguna expresión ofensiva y, por el contrario, saludaba a quienes lo aplaudían. Sin embargo, un individuo en las graderías decidió lanzarle un objeto que lo alcanzó de lleno. La escena quedó en evidencia cuando el deportista apareció visiblemente lesionado ante el periodista.

Al ser consultado sobre lo sucedido, el propio futbolista reconoció su parte en el episodio sin victimizarse en exceso: “Creo que fui ingenuo un poco yo también. Entiendo que están las emociones en medio de un partido que también el local lo va perdiendo, pero sí, mi mensaje siempre fue demostrarle el agradecimiento, lo que siento hacia el Medellín por todo lo que me ha podido dar las veces que he podido estar acá”, explicó.

A pesar del dolor físico y del impacto del momento, el deportista fue enfático en que ese acto aislado no modifica la imagen que tiene de la institución ni de su afición. Y cerró su relato con una frase que resume con crudeza lo ocurrido: “Fue alguien que apuntó muy bien, apuntó dónde era”, afirmó.

El futbolista subrayó que se trató de una sola persona y que eso no altera su vínculo afectivo con el club ni con la mayoría de los hinchas que lo recibieron con aplausos.

🚨 Daniel Torres habló sobre el incómodo momento que vivio cuando fue sustituido. “Tiene buena puntería” mencionó. https://t.co/Qayx6gGZih — Carlos Andres Alvarez Z. (@CarlosAfutbol) October 6, 2026

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¿Qué consecuencias puede tener agredir a un jugador en un estadio de fútbol colombiano?

En Colombia, agredir a un deportista dentro o en los alrededores de un escenario deportivo puede acarrear sanciones penales por lesiones personales, además de consecuencias disciplinarias para el club cuya hinchada esté involucrada. La Dimayor y el Comité de Competencia tienen facultades para ordenar investigaciones y aplicar medidas como la suspensión de público visitante o local.

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