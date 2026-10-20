Una nueva polémica sacude al arbitraje del fútbol colombiano. Según una publicación del diario La Patria, 25 árbitros del país habrían presentado exámenes médicos adulterados antes de comenzar los trabajos de pretemporada, una situación que encendió las alertas dentro de la Comisión Nacional Arbitral.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: ¿Favorecieron a Argentina? IFAB admitió error arbitral que terminó con la expulsión de Embolo)

De acuerdo con la información divulgada por el medio, la irregularidad fue detectada por el departamento técnico de esa comisión, luego de encontrar coincidencias sospechosas en los resultados de las evaluaciones médicas que debían presentar los jueces para cumplir con los requisitos previos a la preparación de la temporada.

El caso habría involucrado documentos con resultados idénticos y firmas atribuidas a un mismo médico, lo que despertó dudas sobre la autenticidad de los certificados entregados por los árbitros.

Lee También

Entre los señalados habría jueces de distintas regiones del país, como Valle del Cauca, Huila y Atlántico. La situación habría provocado que el grupo fuera apartado temporalmente de los entrenamientos que se adelantaban en Bucaramanga, mientras se revisaba lo ocurrido.

Sin embargo, según el reporte, la medida no se habría extendido por mucho tiempo, pues los árbitros fueron reincorporados a las actividades. Este desenlace abre interrogantes sobre los procedimientos internos y las decisiones adoptadas frente a una situación que comprometería los controles médicos exigidos a quienes imparten justicia en el fútbol profesional colombiano.

Polémica que vuelve a poner bajo la lupa al arbitraje

El episodio se conoce en medio de cuestionamientos sobre el funcionamiento y la gestión del arbitraje nacional. Las dudas no se limitarían a los mecanismos de control, sino que también abarcarían las decisiones administrativas y la influencia de directivos en asuntos relacionados con las designaciones y las convocatorias internacionales.

En ese contexto, también se han presentado tensiones internas, entre ellas la salida de Sebastián Restrepo de su cargo como líder técnico, según los antecedentes del caso.

La controversia vuelve a poner sobre la mesa la importancia de contar con procedimientos transparentes para verificar los requisitos médicos de los árbitros y establecer responsabilidades cuando se detectan posibles irregularidades.

(Ver también: Estuvo en el Mundial, lo devolvieron rápido y cometió infantil error en amistoso de Millonarios)

Por ahora, los señalamientos sobre los 25 jueces deben entenderse como información reportada por La Patria y no como una confirmación de responsabilidades individuales. La situación también deja preguntas sobre las razones por las que los árbitros habrían sido apartados y posteriormente reincorporados a los entrenamientos, así como sobre las medidas que se adoptarían para evitar que un episodio de este tipo se repita.

* Pulzo.com se escribe con Z