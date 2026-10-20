Quedarse sin tomas de corriente en el momento menos oportuno es una de esas frustraciones que se repiten más de lo que uno quisiera. El cargador del computador, el teléfono, la lámpara de escritorio y el parlante bluetooth compitiendo por el mismo tomacorriente es una escena que se volvió cotidiana en muchos hogares y oficinas.

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El problema no es solo la falta de espacio: enchufar varios dispositivos en regletas sin protección puede exponer los equipos a picos de tensión que los dañan sin previo aviso. Las variaciones eléctricas —más frecuentes de lo que parece— pueden arruinar un computador o un teléfono en segundos si la regleta no tiene un mecanismo de corte o absorción de energía.

La buena noticia es que hoy existen regletas que combinan múltiples tomas de corriente, puertos USB (incluido USB-C) y protección contra sobretensiones en un formato compacto y con cable largo. Revisé tres opciones disponibles en Amazon con precios que van desde 31.681 hasta 59.965 pesos; los precios corresponden al 20 de octubre y pueden variar.

En esta nota hablaremos de los siguientes productos

Tira de alimentación 12 en 1 HANYCONY con protector de sobretensiones 1080J

La HANYCONY es una regleta de tres lados con 8 tomas de corriente y 4 puertos USB (dos de ellos USB-C), pensada para quienes necesitan conectar muchos dispositivos al mismo tiempo sin que los adaptadores grandes se bloqueen entre sí.

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El espaciado de 2,2 pulgadas entre tomas es más amplio que el estándar, lo que la hace especialmente útil en escritorios de trabajo o habitaciones universitarias con muchos gadgets.

Lo que más destaca:

Capacidad de absorción: protector de sobretensiones con 1.080 julios de energía mínima absorbida, con indicador luminoso de protección activa.

Puertos USB-C: dos puertos USB-C con salida de 5 V/3 A y tecnología de carga inteligente que detecta el dispositivo conectado.

Enchufe plano y cable trenzado: perfil bajo que cabe en espacios reducidos; el cable trenzado de 5 pies (incluido el enchufe) tiene mayor capacidad de carga de corriente que un cable estándar.

Certificaciones de seguridad: cuenta con certificaciones RoHS y ETL, y carcasa de policarbonato resistente al fuego hasta 750 °C.

Razones para comprarlo: es la opción más completa en conectividad de esta selección, con 12 puntos de carga en un diseño que evita que los enchufes voluminosos bloqueen las tomas vecinas.

A tener en cuenta: al conectar o desenchufar un dispositivo, los demás puertos pueden experimentar una breve interrupción antes de recuperarse; según la ficha del producto en Amazon, esto es parte normal del mecanismo de negociación de energía.

La HANYCONY Tira de alimentación 12 en 1 con protector de sobretensiones 1080J cuesta 31.681 pesos en Amazon, con cable de extensión trenzado de 5 pies incluido.

Regleta olcorife 9 en 1 con enchufe plano

La regleta de la marca olcorife es la más delgada de las tres: su enchufe plano de 0,27 pulgadas cabe detrás de muebles y se oculta fácilmente junto a la pared. Tiene 6 tomas de corriente de tres lados, 2 puertos USB-A y 1 puerto USB-C, para un total de 9 dispositivos conectados al mismo tiempo.

Su tamaño compacto —equivalente a un tercio del volumen de una regleta convencional, de acuerdo con la ficha del producto en Amazon— la convierte en una buena alternativa para viajeros frecuentes o para quien trabaja en espacios reducidos.

Lo que más destaca:

Enchufe ultrafino: 0,27 pulgadas de perfil, el más delgado de esta selección, pensado para espacios donde un enchufe convencional no cabe.

Diseño de tres lados: permite conectar dispositivos en distintas direcciones sin que los adaptadores se estorben.

Protección contra sobrecarga: disyuntor integrado que corta la alimentación si se supera la potencia nominal, evitando sobrecalentamiento.

Montaje en pared: dos agujeros en la parte posterior permiten fijarla a la pared de forma segura.

Razones para comprarlo: es la opción más ligera y portátil de las tres, ideal para quienes necesitan una regleta que quepa en la maleta o se instale discreta detrás de un mueble.

A tener en cuenta: solo incluye un puerto USB-C, frente a los dos que ofrecen las otras dos regletas de esta nota, lo que puede limitar la carga simultánea de dispositivos modernos.

La regleta olcorife 9 en 1 con enchufe plano y cable de extensión de 5 pies cuesta hoy 31.713 pesos en Amazon.

LeZone Tira de alimentación con protector de sobretensiones 4800J

La LeZone es la regleta más robusta de esta selección: tiene 12 tomas de corriente, 2 puertos USB-A y 2 puertos USB-C, con una capacidad de absorción de sobretensiones de 4.800 julios, casi cuatro veces más que la HANYCONY.

Está pensada para quienes conectan equipos de mayor valor —computadores de escritorio, monitores, consolas— y quieren la mayor barrera posible frente a picos eléctricos o descargas por rayos. Su cable de 10 pies (unos 3 metros) es el más largo de las tres opciones y permite ubicarla lejos del tomacorriente de pared.

Lo que más destaca:

Protección de 4.800 julios: la mayor capacidad de absorción de energía de esta selección, según la ficha del producto en Amazon, pensada para entornos con variaciones eléctricas frecuentes.

USB-C con entrega de energía de 15 W: carga hasta dos veces más rápido que un cargador de teléfono estándar de 5 W, de acuerdo con la descripción del producto.

Cable de 10 pies: extiende la alimentación hasta tres metros desde la toma de pared, útil para escritorios alejados del tomacorriente.

Enchufe plano de 0,31 pulgadas: perfil ultrafino que no deja huecos detrás de muebles ni bloquea la toma inferior.

Razones para comprarlo: ofrece la protección más alta contra sobretensiones y el cable más largo de las tres, lo que la hace la mejor alternativa para un escritorio fijo con equipos costosos.

La LeZone Tira de alimentación con protector de sobretensiones de 4.800 julios y cable de 10 pies cuesta 59.965 pesos en Amazon, unos 28.000 pesos más que las otras dos opciones de esta nota.

¿Cuántos julios debe tener un protector de sobretensiones para uso doméstico?

Para dispositivos de uso cotidiano como teléfonos, tabletas y lámparas, una capacidad de absorción de entre 1.000 y 1.500 julios suele ser suficiente. Para equipos de mayor valor —computadores, monitores o consolas— se recomienda buscar protectores con 2.000 julios o más. La LeZone, con 4.800 julios, cubre con amplitud ese rango; la HANYCONY, con 1.080 julios, es adecuada para uso doméstico general.

¿Qué diferencia hay entre un puerto USB-A y un puerto USB-C en una regleta?

El puerto USB-A es el conector rectangular clásico, presente en la mayoría de cables de carga antiguos. El USB-C es más pequeño, reversible y capaz de entregar más energía: la LeZone, por ejemplo, ofrece carga de 15 W por sus puertos USB-C, frente a los 5 W de un cargador estándar.

Si sus dispositivos más recientes usan cable USB-C —teléfonos modernos, audífonos o tabletas—, conviene verificar cuántos puertos de ese tipo incluye la regleta antes de comprar.

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