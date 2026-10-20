Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima se ha consolidado como una herramienta científica de vital importancia para entender y anticipar el comportamiento de la atmósfera en diferentes regiones del mundo. Este tipo de predicción no consiste en simples suposiciones o conjeturas, sino que resulta de un sofisticado proceso donde la tecnología y las matemáticas se unen para analizar el funcionamiento altamente complejo del sistema climático terrestre, según lo describe 90minutos.co.

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El proceso inicial para determinar el estado del tiempo parte de una observación constante y globalizada. Millones de datos, entre los que se destacan la temperatura, la presión, la humedad y el viento, son recopilados de forma simultánea en distintos puntos del planeta. Según el reporte, esta recolección se sustenta en una amplia infraestructura conformada por estaciones meteorológicas ubicadas en tierra, boyas distribuidas en los océanos, aviones comerciales equipados con instrumentos especiales y globos sonda lanzados hacia la estratosfera. Asimismo, los satélites meteorológicos en el espacio cumplen una función crucial al ofrecer imágenes permanentes de la formación y desplazamiento de los sistemas nubosos. Los radares localizados en tierra, por su parte, detallan la evolución y distribución de las lluvias.

Una vez recogida la información, los datos son procesados en centros que cuentan con supercomputadoras. Allí, de acuerdo con el mismo medio, se aplican modelos numéricos de predicción. Estos modelos informáticos están sustentados en leyes físicas y termodinámicas que permiten simular cómo evolucionarán e interactuarán las masas de aire en cortos y medianos plazos. Tal metodología divide la atmósfera en una especie de rejilla tridimensional para calcular de manera precisa los cambios previstos en intervalos muy cortos de tiempo.

En cuanto al clima de Cali para hoy martes, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) indicó que predominará el tiempo seco durante el día. Sin embargo, se espera un incremento de lluvias ligeras a moderadas en áreas urbanas y periurbanas hacia el final de la tarde y en la noche. Un comunicado de la CVC agregó que una vaguada sobre el Pacífico colombiano, junto con un flujo constante de humedad e inestabilidad proveniente del occidente, mantiene el potencial de lluvias moderadas durante el día y medio-alto para mañana, de acuerdo con sus canales oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionan los modelos numéricos de predicción utilizados en el pronóstico del clima?

Los modelos numéricos de predicción son programas informáticos que emplean las leyes de la física y la termodinámica para simular el comportamiento futuro de la atmósfera. Dividen el aire que rodea al planeta en pequeñas secciones tridimensionales llamadas “rejillas” y calculan minuto a minuto cómo variarán las condiciones climáticas dentro de cada una, utilizando los datos recopilados de fuentes como satélites, estaciones meteorológicas y radares.

¿Por qué es importante la información de satélites meteorológicos en los pronósticos del clima?

La información que proporcionan los satélites meteorológicos es esencial porque permite obtener imágenes y datos continuos de los sistemas nubosos y otros aspectos del clima desde el espacio. Esto ayuda a mejorar la precisión de las predicciones al ofrecer una visión integral y actualizada de los fenómenos atmosféricos que afectan a grandes extensiones del planeta.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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