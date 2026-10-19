Por: El Espectador

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La misión Euclid de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) logró identificar un cometa previamente desconocido a una distancia aproximada de 1.300 millones de kilómetros de la Tierra, gracias a imágenes capturadas entre el 16 y el 24 de septiembre. Este importante descubrimiento se facilitó mediante el trabajo de un equipo internacional de científicos, entre ellos Mikko Pöntinen, de la Universidad de Helsinki, quien desarrolló un software especializado para detectar objetos pequeños en movimiento en el Sistema Solar que aparecen en las imágenes tomadas por el telescopio espacial Euclid. De acuerdo con lo expresado por Pöntinen, el programa logró señalar una “raya” difusa en diversas imágenes, producto del rápido desplazamiento de un objeto. Al prever su ubicación, el científico consiguió encontrarlo en un total de cinco series fotográficas diferentes, lo que junto a una revisión adicional permitió ver que el objeto estaba rodeado por una nube difusa, señal clara de actividad cometaria, es decir, de la liberación de polvo y gas al espacio.

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La ESA calificó el hallazgo como “impresionante”, considerando que la misión Euclid originalmente fue diseñada para obtener imágenes profundas y estables de galaxias distantes, no para observar objetos en movimiento como cometas o asteroides. De hecho, el telescopio fue concebido para evitar la interferencia de franjas producidas por estos cuerpos celestes, con el fin de no afectar la calidad de las imágenes pensadas para el estudio del universo profundo. Esta capacidad inesperada permitió, según Bruno Altieri, científico del archivo de Euclid, que se diera una afortunada coincidencia entre la posición orbital del cometa y el escaneo del telescopio, lo que condujo a su aparición en varias imágenes.

Tras comparar los registros obtenidos con los catálogos internacionales de cometas y asteroides, y tras consultar al Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional, se confirmó que el cuerpo celeste era desconocido hasta ese momento y recibió el nombre C/2026 S1 (Euclid). Se trata del primer cometa detectado por la misión Euclid y se suma a la lista de más de 4.600 cometas observados que han pasado cerca del Sol. El equipo científico, al seguir la trayectoria del cometa durante varios días, estableció que alcanzaría una distancia máxima de 1,5 billones de kilómetros respecto al Sol y que su retorno no se espera hasta dentro de aproximadamente 345.000 años. El Grupo de Trabajo Científico de Objetos del Sistema Solar del Consorcio Euclid señala que los cometas son remanentes originados hace unos 4.600 millones de años y que provienen de la remota Nube de Oort. Ejemplo de ellos es el cometa Halley, famoso por su visita periódica cada 76 años a la Tierra.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el significado de la misión Euclid de la ESA para el estudio de cometas?

El descubrimiento de un cometa por la misión Euclid es significativo porque, aunque su objetivo principal era observar galaxias lejanas, demostró que también puede aportar valiosa información sobre cuerpos en el Sistema Solar. Esto abre posibilidades para nuevos hallazgos, incluso con instrumentos diseñados para propósitos diferentes.

¿Por qué el cometa C/2026 S1 (Euclid) solo regresaría dentro de 345.000 años?

El cometa C/2026 S1 (Euclid) tiene una órbita extremadamente amplia, lo que significa que tarda cientos de miles de años en completar un ciclo y regresar cerca del Sol. Esta característica lo diferencia de otros cometas como el Halley, que retornan con mayor frecuencia al Sistema Solar interior.

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