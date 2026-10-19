Por: El Espectador

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El Juzgado 24 de familia de Bogotá ordenó la protección inmediata de las piezas retiradas del Museo Nacional tras una acción de tutela presentada por los colectivos León Zuleta y Revolución en Rosa. Esta decisión judicial responde a la controversia surgida luego de que el Gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella instruyera la remoción de obras con contenido vinculado a la población LGBTIQ+, las luchas feministas, el Acuerdo de Paz de 2016 y diversas memorias políticas nacionales, según información difundida por Gabriel Becerra, representante a la Cámara, en sus redes sociales.

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El juez dispuso que las piezas desmontadas no pueden ser destruidas, alteradas ni retiradas físicamente del Museo Nacional. Adicionalmente, la orden judicial frena la remoción de cualquier otra obra con contenido similar mientras no exista una decisión formal que fundamente su retiro. Esta medida fue celebrada por los colectivos y organizaciones que han venido protestando frente al museo desde el pasado sábado, exigiendo la restitución de las cerca de 30 piezas sustraídas. Estas obras formaban parte de salas claves para la reflexión sobre la memoria: "Hacer sociedad", "Memoria y Nación" y "Fuerza, fe y sustancia".

La decisión de retirar dichas piezas fue tomada directamente por el presidente, quien solicitó a la ministra de Cultura, Paola Holguín, extraer lo que calificó como una “oda al terrorismo”. Frente a la movilización social en reacción a estas decisiones, Holguín manifestó que la intervención de la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi) respondió al hecho de que algunos manifestantes llegaron encapuchados y, según su relato, recurrieron a vías de hecho. Además, acusó a ciertos asistentes de llevar menores de edad a las protestas y usarlos como escudos.

Por su parte, la ministra defendió la actuación policial, argumentando que la finalidad era garantizar la protesta pacífica y proteger tanto a la ciudadanía como al patrimonio. El debate sobre el retiro de las obras reavivó el cuestionamiento acerca de cómo el Museo Nacional representa la memoria política del país y cómo debe preservarse la historia colectiva.

En su mensaje final, Gabriel Becerra destacó que, aunque la tutela sigue pendiente de un fallo definitivo, las medidas cautelares constituyen un avance importante para salvaguardar las obras retiradas. El representante subrayó la exigencia de que se cumplan dichas disposiciones y la voluntad de seguir luchando por el regreso de las piezas a las salas del museo, de acuerdo con publicaciones en sus redes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué retiraron obras LGBTIQ+ y feministas del Museo Nacional?

El retiro de las obras se llevó a cabo por orden directa del presidente, quien instruyó a la ministra de Cultura, Paola Holguín, a sacar piezas relacionadas con la población LGBTIQ+, las luchas feministas y el Acuerdo de Paz de 2016. Estas obras se consideraron por el Gobierno como parte de una "oda al terrorismo", lo que motivó su remoción y desató controversia y manifestaciones.

¿Qué medidas ordenó el juez sobre las piezas del Museo Nacional?

El juez del Juzgado 24 de familia de Bogotá ordenó que las piezas retiradas del Museo Nacional no sean destruidas, alteradas ni extraídas del recinto. Además, prohibió el retiro de más obras con contenido similar mientras no exista una decisión formal y justificada, protegiendo temporalmente la integridad de la colección en el centro de esta polémica.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.