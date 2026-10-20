María Camila Osorio es la raqueta número 1 del país actualmente, pues la cucuteña de 24 años de edad ha demostrado en los distintos torneos que está para competir al más alto nivel y derrotar a varias de las mejores deportistas del mundo.

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Sin embargo, luego de una gira por China se confirmó una noticia que dejó fríos a sus seguidores: tuvo que terminar su temporada de forma anticipada por una lesión en su espalda.

Y es que Camila Osorio ha venido luchando con problemas físicos durante los últimos meses, por lo que junto a su equipo tomaron la decisión de no forzar más, volver al país para recuperarse de la mejor manera y así comenzar 2027 en el mejor estado de forma.

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De hecho, en diálogo con Caracol Radio, comentó: “Ahora mismo, pues con la molestia todavía en la espalda. Tengo que parar unos días. Estoy en exámenes, en pruebas”.

Sin embargo, más allá de que tuvo que cerrar su temporada de forma anticipada, hizo un análisis de su temporada y quedó contenta con el resultado, puesto que logró buenos resultados y les compitió de buena manera a varias de las favoritas.

“Estoy jugando un tenis mucho más agresivo de lo que venía haciendo en los últimos años… He tenido mejores resultados en los torneos más grandes, lo cual es es algo muy bueno y como todo, pues es una línea ascendente”, agregó la periodista.

Cabe recordar que a lo largo del año, la tenista colombiana obtuvo 27 victorias y sufrió 23 derrotas. Además, ganó un título a inicio de año, alcanzó la tercera ronda de Roland Garros por primera vez en su carrera y terminó, al menos hasta ahora, en la posición 67 del ranquin WTA.

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De esta manera, Osorio se recuperará estos meses y luego analizará su calendario de cara a 2027, pues entre los planes está participar en los Juegos Panamericanos con la idea de conseguir la medalla de oro y así asegurar la clasificación a los Juegos Olímpicos de 2028.

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