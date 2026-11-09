Por: Caracol TV

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El delantero colombiano Kevin Viveros fue noticia recientemente por un incidente en el fútbol brasileño que desencadenó una sanción disciplinaria. La acción ocurrió durante un encuentro entre Athletico Paranaense y Vasco da Gama, cuando Viveros cometió una falta considerada grave: un pisotón sin balón sobre Cuiabano, jugador del Vasco. Esta jugada resultó en su expulsión inmediata, y aunque la tarjeta roja se mostró en el momento, la sanción definitiva fue confirmada después por las autoridades deportivas de Brasil.

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Según reportó Globo Esporte, el Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD) determinó que Viveros debía cumplir una suspensión de dos partidos. De esta manera, el atacante se perderá los choques de Athletico Paranaense contra Flamengo y Remo, pero podrá regresar a las canchas en los compromisos frente a Mirassol y São Paulo, encuentros claves en la fase final del torneo, según el medio citado. Aunque la resolución ya es oficial, la situación estuvo precedida por un proceso más severo.

De acuerdo con el mismo medio, la Fiscalía de la STJD en un inicio denunció al futbolista colombiano bajo el artículo 254-A del código disciplinario, el cual hace referencia a la agresión física. Este artículo contempla sanciones que van desde cuatro hasta doce partidos de suspensión. Sin embargo, la revisión del comité disciplinario cambió el rumbo del caso: la infracción fue reclasificada con base en el artículo 250, que aborda actos desleales u hostiles, y plantea una suspensión menor, de uno a tres partidos.

Aunque la mayoría aceptó esta reducción de la falta, no todos los miembros del comité compartieron el criterio. El presidente del comité, por ejemplo, expresó su desacuerdo y propuso que el caso no fuera atenuado, solicitando en cambio una suspensión de cinco partidos para Viveros. Sin embargo, su postura no fue respaldada, posicionándose la mayoría a favor de la sanción más leve.

El informe arbitral, ejecutado por Ramón Abatti Abel, fue determinante en el proceso disciplinario. En dicho documento, el árbitro relató que Viveros "pisó el estómago de su oponente con los tacos de su bota, usando brutalidad con el balón fuera de juego", lo cual fundamentó la expulsión directa. Además de la sanción oficial, Athletico Paranaense tomó decisiones internas: el club impuso una multa económica al delantero para advertirle y evitar que este tipo de conductas se repitan, especialmente considerando la importancia de no perjudicar al equipo en la etapa decisiva del Campeonato Brasileño.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Kevin Viveros recibió solo dos fechas de sanción en Athletico Paranaense?

La sanción a Kevin Viveros fue reducida luego de que el comité disciplinario del Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD) reclasificara la falta cometida. Aunque en un principio la Fiscalía había solicitado una sanción basada en el artículo 254-A, que castiga la agresión física con hasta doce partidos, el comité consideró el hecho como un acto desleal u hostil según el artículo 250, cuyo castigo es de uno a tres partidos. Por esto, Viveros recibió solo dos fechas de suspensión, de acuerdo con Globo Esporte.

¿Qué medidas tomó Athletico Paranaense contra Kevin Viveros después de su expulsión?

Además de la sanción impuesta por el Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD), Athletico Paranaense aplicó una medida interna para reforzar la disciplina del jugador. El club decidió multar económicamente a Kevin Viveros, buscando así prevenir conductas similares en el futuro y evitar que el equipo se vea perjudicado en momentos cruciales del Campeonato Brasileño.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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