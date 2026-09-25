Manchester City enfrenta uno de los capítulos más delicados de su historia reciente. El club inglés fue declarado culpable de 114 de los 115 cargos relacionados con presuntas infracciones financieras de la Premier League, en un caso que se remonta a operaciones hechas entre 2009 y 2018 y que podría tener consecuencias deportivas para el equipo.
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La información fue revelada en exclusiva por The Athletic, que señaló que la comisión independiente encargada del proceso encontró al conjunto de Mánchester responsable de casi todas las infracciones investigadas. Sin embargo, todavía no se han definido las sanciones que deberá afrontar la institución.
🚨𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: This are the list of punishment Manchester city may face after being found guilty of 115 Premier League charges relating to financial breaches.Lee También
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1. Removed from the premier league (they will start all over from league two)
2. Strip off of all Domestic… pic.twitter.com/a0mMzufVJg
— David Ornside (@David_Ornside) September 25, 2026
Entre las posibles consecuencias se encuentran la resta de puntos e incluso la expulsión de la Premier League, aunque ninguna de estas medidas ha sido confirmada. Además, se espera que Manchester City apele el fallo, por lo que el proceso todavía podría extenderse.
¿De qué acusan al Manchester City?
Las investigaciones se centran en presuntas irregularidades relacionadas con la información financiera que el club entregó a la Premier League, así como en el cumplimiento de las normas económicas de la competición.
Los cargos abarcan diferentes aspectos, entre ellos la presentación de información financiera presuntamente inexacta y posibles incumplimientos de las reglas de sostenibilidad financiera y rentabilidad. Los hechos investigados corresponden al periodo comprendido entre 2009 y 2018, una etapa en la que el equipo consiguió varios de sus títulos más importantes.
El caso se hizo público en febrero de 2023, cuando la Premier League presentó los cargos contra el Manchester City. Posteriormente, el proceso pasó a una comisión independiente, que celebró una audiencia entre septiembre y diciembre de 2024. Desde entonces, la resolución se convirtió en uno de los asuntos más seguidos del fútbol inglés.
Manchester City podría perder puntos o ser expulsado de la Premier League
Aunque el fallo representa un avance decisivo en el proceso, todavía falta conocer el castigo. La Premier League contempla diferentes sanciones para este tipo de infracciones, que pueden ir desde multas económicas hasta la deducción de puntos o la expulsión de la competición.
Por ahora, no se ha anunciado una decisión definitiva sobre el castigo que recibiría el Manchester City. La posibilidad de una apelación también abre la puerta a una nueva etapa jurídica que podría retrasar la resolución definitiva del caso.
La situación tiene especial relevancia por lo que está en juego para el club y para la historia reciente de la Premier League. Las presuntas infracciones abarcan años en los que el Manchester City se consolidó como uno de los equipos dominantes del fútbol inglés, con múltiples títulos nacionales.
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Por eso, el desenlace no solo determinará las consecuencias para la institución, sino que también podría tener repercusiones sobre la manera en que se recuerde aquella etapa de éxitos deportivos. Sin embargo, cualquier decisión relacionada con la pérdida de puntos, la expulsión o la modificación de resultados dependerá de las sanciones que finalmente se impongan y de lo que ocurra con una eventual apelación.
Por ahora, el Manchester City queda a la espera de que se definan las sanciones, mientras se prepara para defender su posición en el proceso.
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