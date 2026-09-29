El Manchester City fue declarado culpable de todas las acusaciones relacionadas con infracciones financieras graves durante nueve temporadas, entre 2009 y 2018. Así lo confirmó este martes 29 de septiembre la Premier League, que hizo públicos los resultados de la investigación contra el club inglés y dejó pendiente la decisión sobre las sanciones que deberá afrontar.

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Una comisión independiente determinó que el equipo incurrió en irregularidades relacionadas con sus cuentas, sus ingresos comerciales y el cumplimiento de los límites de gasto establecidos por la competición y la Uefa. Además, encontró al City culpable de la mayoría de los cargos por no colaborar con la investigación.

Uno de los puntos centrales del fallo tiene que ver con la utilización de contratos comerciales que no reflejaban los acuerdos reales entre el club y sus patrocinadores. Según las conclusiones de la comisión, el Manchester City habría recurrido a esos convenios para aumentar artificialmente sus ingresos y reducir sus costos.

La investigación también estableció que parte del dinero que debía proceder de los patrocinadores fue financiado directamente por Abu Dhabi United Group Investment & Development, empresa vinculada a la propiedad del equipo. De esa manera, los acuerdos habrían ocultado el origen de una parte de los recursos que ingresaban a las cuentas del club.

De acuerdo con información publicada por medios británicos, el esquema involucró recursos superiores a los 900 millones de libras esterlinas. La comisión concluyó que, si los acuerdos se hubieran registrado correctamente, el City habría superado ampliamente los límites de gasto de la Premier League y de la UEFA.

Manchester City también fue señalado por ocultar información

El fallo también determinó que el club presentó cuentas con información incorrecta y ocultó la verdadera situación de sus finanzas a sus auditores y a los organismos reguladores del fútbol.

En cuanto a la colaboración con las autoridades de la Premier League, la comisión encontró probadas tres de las cuatro infracciones señaladas. Según el organismo, el equipo realizó esfuerzos para obstaculizar la investigación, que comenzó en diciembre de 2018 y derivó en la presentación formal de los cargos en febrero de 2023.

El proceso incluyó una audiencia de 42 días que terminó en diciembre de 2024. Sin embargo, el fallo no representa el cierre definitivo del caso.

La Premier League confirmó que las sanciones se discutirán en una audiencia independiente. Entre las medidas contempladas en su reglamento están las multas y las sanciones deportivas, aunque todavía no se ha anunciado cuál se aplicará al Manchester City.

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El club, que tiene derecho a impugnar la decisión, cuenta hasta el viernes 2 de octubre para presentar una apelación. Por ahora, el caso sigue abierto y el futuro deportivo del equipo dependerá de las decisiones que se tomen en las siguientes etapas del proceso.

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