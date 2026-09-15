Por: CENET

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La Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) presentó un informe, con corte al 11 de septiembre, donde señala que el monto estimado para cubrir los siniestros asegurados producto del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto alcanza los $4,4 billones. Esta cifra representa un incremento del 19 % en comparación con la estimación brindada la semana anterior, lo que evidencia la escala creciente del impacto económico tras el desastre natural.

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Según la comunicación de Fasecolda, el número de reclamaciones recibidas por las compañías de seguros se ubicó en 84.534, un aumento del 24 % respecto al informe previo. Frente a la magnitud de los daños reportados, la industria aseguradora ha desembolsado hasta el momento pagos por $184.770 millones, cantidad que se incrementó en un 94 % en apenas una semana. Este avance refleja los esfuerzos orientados a acelerar la recuperación de las personas y empresas afectadas por el sismo.

En cuanto a la naturaleza de los siniestros, los datos del gremio muestran que el ramo de incendio y terremoto es el más afectado, canalizando la mayor parte de los reportes con 61.159 casos y un valor estimado de $3,8 billones. El segmento de seguros de hogar suma 17.874 reclamaciones por $437 mil millones, mientras que automóviles y riesgos laborales reportan 1.271 y 1.185 casos, por valores de $23 mil millones y $18 mil millones respectivamente. Los demás ramos acumulan 3.045 reclamaciones por un total de $122 mil millones.

El efecto geográfico del terremoto es amplio, puesto que se registran reclamaciones en 460 municipios distribuidos en 31 departamentos. Risaralda aparece como el departamento con mayor valor estimado a pagar, alcanzando los $1,6 billones. Particularmente, la ciudad de Pereira representa la zona con más concentración de valor de reclamaciones, bordeando los $1,3 billones.

Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, manifestó que la industria aseguradora "ha asumido desde el primer minuto un rol decisivo", afirmando que no solo se trata de respaldo financiero en tiempos de incertidumbre, sino de ser un aliado estratégico para restablecer la estabilidad y tranquilidad de los ciudadanos y asegurados afectados. Fasecolda también señaló que mantendrá la actualización sobre el avance de los procesos de reclamación y pagos. Además, invitó a los asegurados a consultar el ABC sobre seguros y atención de siniestros en fasecolda.com, especialmente para casos relacionados con el terremoto reciente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto dinero han pagado las aseguradoras por daños del terremoto hasta septiembre?

De acuerdo con Fasecolda, hasta el 11 de septiembre las compañías aseguradoras han realizado pagos por $184.770 millones para cubrir las reclamaciones derivadas del terremoto ocurrido el 10 de agosto. Esta cifra marca un incremento del 94 % respecto a los pagos reportados la semana anterior.

¿Cuáles son los ramos de seguros con más reclamaciones tras el terremoto del 10 de agosto?

Según información de Fasecolda, el ramo de incendio y terremoto lidera en número de reclamaciones y valor total, con 61.159 casos por $3,8 billones. Le siguen los seguros de hogar, automóviles, riesgos laborales y otros ramos que también muestran incrementos considerables en la cantidad y el monto de las reclamaciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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