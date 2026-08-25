Por: Portal Bogotá

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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) publicó la Circular n.º 73 del 20 de agosto de 2026, con el fin de establecer directrices técnicas y operativas para la evaluación de edificaciones afectadas tras el sismo sucedido el 10 de agosto de 2026. Esta medida busca unificar los criterios de inspección y evitar registros duplicados o inconsistentes, según información oficial incluida en la circular. De acuerdo con los lineamientos, los resultados obtenidos serán fundamentales para determinar restricciones de uso, un retorno seguro de la población y el restablecimiento de los servicios esenciales durante la fase de respuesta; también servirán para planear las acciones de la etapa de recuperación.

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El sistema diseñado por la UNGRD cuenta con dos fases principales. La primera es una evaluación rápida mediante una inspección visual en zonas priorizadas, cuyo objetivo es identificar si una edificación puede ser ocupada, necesita restricciones o debe mantener el acceso restringido por seguridad. Los resultados de esta primera inspección se señalizarán de acuerdo con la gravedad de los daños, usando carteles de colores: verde (ingreso permitido sin restricciones, aunque puede haber daños menores), amarillo (necesidad de restricciones o evaluación detallada) y rojo (peligro de colapso, prohibición de ingreso, pero sin constituir una orden de demolición). Esta evaluación es provisional y puede repetirse si ocurre una réplica o cambio en las condiciones de seguridad.

La segunda fase consiste en una evaluación detallada, utilizando el formulario desarrollado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER). Está dirigida especialmente a edificaciones cuyo dictamen preliminar fue amarillo o rojo, y en edificaciones estratégicas como hospitales, colegios e infraestructura vital, la evaluación detallada se realizará desde el principio. El objetivo de esta segunda etapa es confirmar o revisar la clasificación inicial, sugerir intervenciones y valorar la situación de los residentes para que las alcaldías resuelvan el futuro de las estructuras.

La metodología tiene fundamento en el trabajo conjunto de múltiples entidades reconocidas, como el IDIGER, CAMACOL, FASECOLDA, ASOCAPITALES y universidades como la Nacional y Los Andes. Los datos se recopilarán en el Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNIGRD), con criterios rigurosos de georreferenciación y validación. Además, el Registro Único de Profesionales Evaluadores (RUPE) garantizará que solo expertos autorizados realicen las inspecciones, comprobando su experiencia y formación. La implementación se dará de forma progresiva bajo la coordinación de la UNGRD, y corresponde a las entidades territoriales organizar el proceso en cada jurisdicción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las fases de evaluación de edificaciones tras un sismo según la UNGRD?

La evaluación establecida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) comprende dos fases principales: una fase inicial de inspección visual rápida, que determina si las construcciones pueden ser usadas o requieren restricciones, y una fase de evaluación detallada, basada en formularios de IDIGER. Las edificaciones reciben señalización de acuerdo con el riesgo, ayudando a decidir su uso, intervención y posibles restricciones.

¿Cómo se garantiza la experiencia de los profesionales que evaluarán los daños de las edificaciones?

La experiencia y la idoneidad de los profesionales que participan en la evaluación están aseguradas a través del Registro Único de Profesionales Evaluadores (RUPE). Este registro verifica la formación, especialización y vigencia de la matrícula profesional, así como la ausencia de sanciones, garantizando que solo personal capacitado y habilitado realiza las inspecciones de las edificaciones afectadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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