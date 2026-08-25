Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

En medio de una creciente preocupación por la sequía que enfrentan ocho municipios del departamento del Cesar —Bosconia, El Copey, Astrea, Agustín Codazzi, La Paz, Aguachica, Pailitas y La Gloria—, el acceso al agua subterránea surge como una posible alternativa frente a la disminución drástica de los caudales de los ríos superficiales. Según información consignada por EL PILÓN, aunque la expectativa gira en torno al fenómeno de El Niño proyectado para 2026-2027, las autoridades advierten que la solución no puede limitarse a perforar pozos sin estudios previos sobre la capacidad y la calidad del recurso hídrico bajo tierra.

Sigue a PULZO en Discover

Jorge Armenta, coordinador del Grupo de Intervención Territorial (GIT) para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Monitoreo de la Oferta del Recurso Hídrico en Corpocesar, enfatizó durante una entrevista con EL PILÓN la importancia de un proceso riguroso antes de iniciar perforaciones. Armenta recalcó que todavía existe tiempo para tramitar el acceso al agua subterránea, pero advirtió que hacerlo indiscriminadamente puede resultar contraproducente, sobre todo para las comunidades rurales y los productores afectados por la reducción en los ríos. Ejemplos como el Tucuy y el Sicarare demuestran la gravedad de la situación: estos ríos han disminuido sus caudales de miles a menos de cien litros por segundo en menos de un año, según los registros de Corpocesar.

A pesar de que el Cesar ya cuenta con una red conformada por 1.118 puntos de captación —según un estudio hidrogeológico de Corpocesar donde la mayoría son aljibes y parte son pozos—, la información disponible está basada en registros que, en muchos casos, datan de 2022 o 2023. Esto limita la capacidad de decisión para nuevas obras y pone en primer plano la urgente necesidad de actualizar estudios técnicos y evaluar los riesgos potenciales, especialmente en predios agroindustriales y áreas cercanas a estaciones de servicio o empresas mineras.

La autoridad ambiental subraya que no basta con identificar agua bajo tierra; es necesario investigar cuánto caudal puede extraerse sin dañar los acuíferos, determinar la calidad del recurso y garantizar que el suministro cumpla con condiciones de potabilidad. Además, los proyectos deben incluir todas las fracciones de operación: bombeo, almacenamiento, control sanitario y monitoreo constante. Así se evita trasladar la crisis de los ríos hacia el subsuelo y se asegura una solución sostenible para quienes padecen la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasos deben seguir los municipios del Cesar antes de perforar pozos de agua subterránea?

De acuerdo con información de EL PILÓN y Corpocesar, los municipios deben primero identificar zonas con mayor necesidad; luego, solicitar priorización de áreas viables para exploración de acuíferos, financiar estudios geofísicos e hidrogeológicos, y finalmente realizar pruebas de bombeo y análisis completos de calidad. Solo después de cumplir estos pasos, puede considerarse la perforación de un pozo como parte de una solución integral.

¿Cómo se asegura que el agua subterránea en el Cesar es apta para consumo humano?

Los registros muestran que, para asegurar la potabilidad, se necesita realizar análisis exhaustivos de calidad del agua, que midan riesgos microbiológicos y químicos, además de parámetros como pH, salinidad y sólidos disueltos. Antes de conectar el recurso a acueductos o entregarlo a la comunidad, los expertos recomiendan definir tratamientos y sistemas de desinfección apropiados, así como llevar a cabo monitoreos periódicos para garantizar la seguridad del suministro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.