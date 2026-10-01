Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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Un trágico suceso enluta a una familia y a toda una comunidad escolar, luego de la muerte de una niña que cayó desde el corredor de un edificio residencial. De acuerdo con la información recolectada, la menor se encontraba acompañada de su madre, quien se preparaba para llevarla al jardín infantil. Según los primeros reportes, al descender la madre en el ascensor del conjunto, la niña permaneció en el corredor. A su regreso, la madre encontró que la menor había caído desde ese punto hasta el primer piso, lo que desencadenó una emergencia inmediata en el lugar de los hechos.

De acuerdo con los organismos de emergencia, la respuesta fue rápida, pero, lamentablemente, cuando llegaron al sitio ya no hallaron signos vitales en la niña. Posteriormente, unidades de la Seccional de Investigación Judicial e Interpol (SIJIN) llevaron a cabo los actos urgentes y se hicieron responsables del levantamiento del cuerpo, procedimiento que da inicio formal al proceso judicial para esclarecer los hechos.

Las autoridades que investigan el caso revisan las cámaras de seguridad del conjunto residencial, con el objetivo de precisar en detalle qué ocurrió en los minutos previos a la caída. Este análisis busca establecer si existió alguna circunstancia adicional o si la tragedia obedece a un lamentable accidente. Hasta el momento, las circunstancias exactas en torno a la caída permanecen bajo investigación y no se han confirmado hipótesis adicionales.

La muerte de la menor causó conmoción en el entorno escolar. El Gimnasio Happy Kids, institución donde la pequeña estudiaba, expresó profundamente sus condolencias a la familia y resaltó la alegría, así como la dulzura que caracterizaban a la niña. La comunidad de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), a la que también estaba vinculada la familia, manifestó su solidaridad, acompañando a los allegados en este difícil momento.

Mientras avanzan las pesquisas, las autoridades reiteran su compromiso en esclarecer los hechos y brindar respuestas a los familiares y a la comunidad dolida por esta tragedia.

¿Qué investigan las autoridades en el caso de la niña que cayó desde el corredor?

Las autoridades concentran sus investigaciones en establecer con exactitud qué ocurrió antes de la caída de la menor, apoyándose en la revisión de cámaras de seguridad del lugar. El objetivo es esclarecer si existieron factores externos, negligencia o circunstancias accidentales que expliquen lo sucedido.

¿Qué significa SIJIN y cuál fue su papel tras el accidente en el conjunto residencial?

SIJIN es la Seccional de Investigación Judicial e Interpol, la cual es responsable de llevar a cabo procedimientos judiciales iniciales, entre estos el levantamiento del cuerpo y la recopilación de pruebas en la escena, tareas esenciales para iniciar el proceso investigativo sobre este lamentable suceso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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