Por: El Espectador

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Las frutas tropicales suelen generar confusiones por sus notables similitudes en forma, color y textura; ese es el caso del anón, la chirimoya y la guanábana, que pertenecen a la familia Annonaceae, un extenso grupo de plantas que reúne alrededor de 2.400 especies. De acuerdo con la Universidad del Norte y la Universidad Nacional de Colombia, a pesar de compartir parentesco, estas frutas presentan diferencias concretas en aspecto, tamaño y sabor, aspectos que pueden ayudar a cualquier persona a identificarlas correctamente cuando las encuentra en mercados o plazas.

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El anón (Annona squamosa) es una fruta menos conocida, pero fácilmente reconocible por su cáscara verde o morada, cubierta por pequeñas protuberancias o escamas similares a un cono de pino. Según la Universidad del Norte, proviene de un árbol pequeño que alcanza hasta 7 metros de altura y su pulpa es blanca, suave y dividida en gajos con semillas oscuras. Destaca por su sabor muy dulce y aromático. Además de consumirse fresco o en jugos y helados, el anón tiene usos maderables y medicinales tradicionales, aunque es importante no consumir sus semillas, ya que contienen compuestos tóxicos.

La chirimoya, por otro lado, se distingue por una cáscara mucho más lisa con segmentos suaves. La Universidad Nacional de Colombia explica que este fruto, originario de zonas altas y frescas, suele ser acorazonado o cónico y puede alcanzar el tamaño de una toronja. Su pulpa es blanca, carnosa y cremosa, con un sabor dulce y un toque ácido. En términos nutricionales, aporta agua, fibra, proteína vegetal, y minerales como potasio, calcio y magnesio, razón por la cual es apreciada tanto por su sabor como por sus beneficios.

Por último, la guanábana es la más grande de las tres y posiblemente la más fácil de identificar por su cáscara verde con espinas blandas. Esta fruta, nativa de América, tiene forma ovalada y puede pesar varios kilogramos. Al abrirla, se encuentra una pulpa blanca, jugosa y fibrosa, de sabor dulce y ácido, popular en Colombia para jugos y postres. Además, diferentes partes de la guanábana se han utilizado tanto en gastronomía como tradicionalmente en cosmética.

Así pues, la elección entre estas frutas depende del gusto personal: el anón es extremadamente dulce y aromático, la chirimoya ofrece cremosidad y suavidad, y la guanábana combina jugosidad y un equilibrado contraste de sabores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales diferencias entre anón, chirimoya y guanábana?

Las diferencias más evidentes están en el tamaño, la textura de la cáscara, la consistencia de la pulpa y el sabor. El anón es pequeño y tiene cáscara escamosa, la chirimoya es mediana con piel lisa y segmentos suaves, mientras que la guanábana es grande, con cáscara llena de espinas blandas. En el interior, el anón es dulce y aromático; la chirimoya, cremosa y delicada; y la guanábana, jugosa, fibrosa, con sabor dulce y ácido.

¿Qué significa la familia Annonaceae en frutas como anón, chirimoya y guanábana?

Annonaceae es una familia botánica que agrupa cerca de 2.400 especies de plantas tropicales y subtropicales, según la Universidad del Norte y la Universidad Nacional de Colombia. Las frutas de esta familia, como el anón, la chirimoya y la guanábana, se caracterizan por ofrecer pulpas carnosas, sabores particulares y diversas aplicaciones tanto alimenticias como tradicionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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