Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Lotería del Tolima finalmente llevó a cabo su sorteo programado para el 18 de agosto de 2026, tras haber sido aplazado debido al terremoto que afectó a Colombia. Esta edición, de gran expectativa, otorgó el premio mayor de $3.500 millones al número 0777, perteneciente a la serie 142. Con ello, se dio cierre a una jornada en la que miles de participantes verificaron cuidadosamente sus billetes esperando ser parte de los afortunados ganadores.

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De acuerdo con la información oficial compartida por la organización de la Lotería del Tolima, los premios no se limitaron al acumulado principal. El sorteo incluyó diversas categorías de premios secos: Casa Para Siempre, Cero Kilómetros, Dulima Dorada, El Top de la Suerte, El Tren de la Fortuna, Lluvia de Oro y La Ráfaga Millonaria. Cada uno de estos ofreció montos y oportunidades adicionales para quienes compraron los billetes.

En cuanto a los resultados destacados, el premio Casa Para Siempre por $270 millones fue para el número 1267, serie 132. Por otra parte, Cero Kilómetros, con un acumulado de $240 millones, correspondió al número 1926, serie 117. Dos premios de $150 millones cada uno, incluidos dentro de las categorías secas mencionadas, correspondieron a los números 8875 de la serie 243 y 5798 de la serie 046.

La distribución de premios continuó con montos de $60 millones asignados a los billetes cuyos números y series fueron 7240, 2715 y 9776. Además, El Tren de la Fortuna otorgó cuatro premios de $45 millones cada uno a los números 3083, 5936, 1441 y 0602. La lista oficial también incluyó nueve premios valorados en $21 millones y doce premios adicionales de $15 millones, lo que amplió el número de posibles ganadores en este sorteo conmemorativo.

En el sorteo especial Travieso de la Tolima, el número beneficiado fue el 1370. Para verificar un posible premio, la Lotería del Tolima indicó que es indispensable comparar cuidadosamente tanto el número como la serie del billete con los resultados oficiales. Si se logra la coincidencia, el participante debe conservar su billete en buen estado y acudir a los canales oficiales de la entidad para iniciar el proceso de reclamación siguiendo los pasos establecidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo revisar si un billete fue premiado en la Lotería del Tolima?

De acuerdo con la Lotería del Tolima, es fundamental comparar el número y la serie del billete adquirido con los resultados oficiales del sorteo publicados por la entidad. En caso de coincidencia, se recomienda conservar el billete en buen estado y consultar los canales oficiales antes de iniciar el trámite de reclamación.

¿Cuáles son los premios secos de la Lotería del Tolima y cómo se reparten?

Según datos entregados por la propia Lotería del Tolima, los premios secos corresponden a categorías adicionales al premio mayor, como Casa Para Siempre, Cero Kilómetros, Dulima Dorada, El Top de la Suerte, El Tren de la Fortuna, Lluvia de Oro y La Ráfaga Millonaria, cada una con montos específicos y números ganadores determinados en el sorteo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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